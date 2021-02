Za sobotu policisté z hranic Trutnovska vrátili přes 500 vozidel

/FOTOGALERIE/ Za sobotu policisté hlídající na hranicích trutnovského okresu odepřeli na 36 stanovištích vjezd či výjezd celkem 517 vozidlům. To je o 316 vozidel dříve než za pátek o den dříve. "Nejčastějšími důvody cesty bylo v sobotu cestování za turistikou a návštěva známých. V obecné rovině to bylo nesplnění jedné z jedenácti výjimek podmiňujících vstup nebo výstup sledovaného regionu," vidí policejní mluvčí Magdaléna Vlčková důvod nárůstu čísel. Jak dále dodala, tak během noci do nedělní sedmé hodiny ranní otočili policisté dalších 95 vozidel.

Policejní kontroly ve Vrchlabí. | Foto: Vojtěch Kohout

Celkově tedy za sledované období od 13. února policisté otočili zpátky více než 2900 vozidel. Nejvíce vozidel policisté vrátili minulý týden v sobotu, kdy nedovolili pokračovat v zamýšlené cestě 703 vozidlům. Minulou neděli jich bylo 425. V pracovních dnech tohoto týdne byla situace klidnější a počty vrácených automobilů se pohybovali do dvou stovek. "Počínaje sobotou na vybraných kontrolních stanovištích nad rámec posil z jiných krajských policejních ředitelství začalo vypomáhat při kontrolách i 12 příslušníků Vojenské policie," uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková. Ti budou pracovat ve stejném režimu jako policistky a policisté, tedy ve dvanáctihodinových směnách. "Na každé směně slouží šest příslušníků," upřesnila policejní mluvčí s tím, že ubytování i stravu vojákům zabezpečí Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Kromě běžného vracení zpátky, kdy argumenty řidičů jako návštěva příbuzných, nákupy či turistika na policisty neplatí, se ve čtvrtek na jednom ze stanovišť podařilo odhalit a následně zajistit i dva cizince, kteří pobývali na území ČR v rozporu s platnou legislativou. "Cizince jsme eskortovali k dalším úkonům do Hradce Králové, kde jim bude ukončen pobyt na území a stanovena lhůta k vycestování," doplnila Magdaléna Vlčková k případu, kterým se nyní zabývají policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Kontroly pokračují, policisté za týden otočili zpátky přes dva tisíce aut Přečíst článek › Policisty a policistky na kontrolních stanovištích podporují i dobrovolníci. Pracovníci Oblastního spolku Českého červeného kříže z Trutnova jim přivezli na jejich dočasné pracoviště nápoje. Je to další z projevů solidarity, s nímž se policistky a policisté při své práci na stanovištích setkávají. "Neváhali jsme a přijeli jsme policistky a policisty alespoň touto formou na klíčová kontrolní stanoviště podpořit a přivezli jsme jim něco na přilepšenou. Jsme rádi, že jsme se toho mohli chopit, policisté to na stanovištích nemají vůbec jednoduché," říká ředitelka Oblastního spolku Červeného kříže v Trutnově Iveta Špičková, která stanoviště osobně navštívila. "Přestože policistky a policisté dostávají na kontrolních stanovištích průběžně dostatek čerstvé stravy i nápojů, velice si tohoto počinu vážíme a vnímáme ho jako poděkování a vyjádření podpory policejní práci v této nelehké době. Pro policistky a policisty má toto milé gesto i velký motivační rozměr," potvrzuje ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Petr Petřík.