Zabitím žiraf zničili světový unikát, říká Vágnerův vnuk

Dvůr Králové nad Labem - Je to nejsmutnější příběh zoologické zahrady. Před 43 lety přestalo přes noc existovat největší v zajetí chované stádo žiraf na světě. Československé úřady totiž nakázaly jeho likvidaci. Moc se o tom ale nevědělo.

Cestovatel a lovec Josef Vágner proslavil dvorskou zoo hlavně žirafami, které přivezl ze svých legendárních afrických výprav. V březnu 1975 se ale objevilo podezření, že mají slintavku. Doklady o tom neexistují, tajná policie a úřady je tehdy zřejmě zničily. Kolem utracení se tak dodnes objevují pochybnosti.



Poslední dubnovou sobotu 1975 nechali komunisté 50 žiraf vystřílet. Obávali se, že by slintavka mohla ohrozit i další zvířata. Dnes se jeví jejich rozhodnutí jako unáhlené a neuvážené. „Vím od žijícího pamětníka, který vyšetřoval žirafí odebrané vzorky, že tam virus byl, ale nebyl to běžný slintavkový virus, který je schopný nakazit zvířata v okolí. Držel se jen žiraf, čili to byl vysoce adaptovaný virus na žirafy. Nehrozilo nakažení dalších zvířat. To je fakt, pro který neměli žirafy utrácet, mělo se to víc studovat,“ myslí si současný ředitel zoo Přemysl Rabas.



Také Vágnerův vnuk Marián se pídil po důvodech vybití stáda. A dospěl k podobnému závěru jako Rabas. “Exředitel kladrubského hřebčína, který u toho byl tehdy jako veterinář, mi potvrdil, že žirafy byly postřílené neprávem,“ říká.

Josef Vágner se domníval, že akci měla na svědomí tajná policie. Tehdejším pohlavárům se totiž nelíbila jeho popularita. „Žirafy byly jeho hrdost, pýcha a srdcová záležitost. Dovezl je z Afriky, i když mu nikdo nevěřil, že přežijí transport. Vytvořil tu světový unikát, největší stádo chované v zajetí a oni mu ho zničili. Pozabíjeli výjimečná živá zvířata, což špatně nesl. Byla to nejhorší věc, kterou zažil. Komunisti ho tímhle hodně poškodili,“ tvrdí Marián Vágner.



Likvidace žiraf způsobila i obrovské materiální škod. Zoo byla přes půl roku zavřená. „Prošvihla se jedna sezóna. Zahrada se z toho ale dostala jinak velmi rychle, brzy se jí povedlo sehnat nové žirafy,“ uvádí Rabas. Stádo už ale nikdy nedosáhlo takové velikosti. Dnes mají ve Dvoře Králové nad Labem 28 žiraf.

50 žiráf (úvodní sloka)Päťdesiat žiráf pána Vágnera,

kráčajú po nebi, jedna sa obzerá,

že prečo nemohli, zostať na zemi,

čítaš im v očiach: To ste vy - ľudia…

Na masakr z roku 1975 nyní nově poukázal slovenský zpěvák Peter Nagy. Na svoji nejnovější desku zařadil píseň, kterou nazval 50 Žiráf. „Pro mě je to velmi silný příběh, který je dodnes nedořešený. Píseň ale není jen o špatném vztahu lidstva k přírodě, ale i o tom, jak se ničíme navzájem ve snaze odstranit vše, co nám stojí v cestě za takzvanou civilizací,“ citoval zpěváka server Pravda.sk.



Zpěvákův počin potěšil Mariána Vágnera. „Je potřeba si takové věci stále připomínat, dějí se bohužel i dnes,“ dodal.