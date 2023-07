/FOTO, VIDEO/ Metalisty vystřídali pankáči. Zatímco v prvním červencovém týdnu obsadili opravený areál na trutnovském Bojišti vyznavači nejtvrdšího metalu Obscene Extreme, závěr měsíce patří pankáčům. Ve čtvrtek večer začal 20. ročník největšího punkového festivalu v Česku Pod Parou.

V Trutnově začal ve čtvrtek 27. července punkový festival Pod Parou. | Video: Jan Bartoš

Vedle tuzemských skupin se při něm představí v Trutnově kapely z USA, Kanady, Jamajky, Velké Británie, Španělska, Itálie, Norska, ale také dívčí punkové skupiny z Číny a Jižní Koreje. Největšími hvězdami jsou legendární skotští The Exploited, kteří vystoupí na Bojišti v sobotu před půlnocí.

Zdroj: Jan Bartoš

Festival organizují členové kapely N.V.Ú. (Nepřichází v úvahu) z Moravské Třebové. V Trutnově pořádají punkový festival podruhé poté, co se pod Krkonoše přesunuli v roce 2022 z moravského Vyškova.

„Byl to správný krok. Bojiště je úžasný festivalový areál, zatímco na letišti ve Vyškově jsme každý rok museli stavět festivalové městečko doslova na zelené louce,“ uvedl jeden z organizátorů Aleš Navrátil, zpěvák punkrockové kapely N.V.Ú.

Bojiště bylo pod parou. Punkový festival se přestěhoval do Trutnova z Vyškova

Vstupenky na celý festival stojí na místě 1800 Kč. Na pátek 28. července stojí vstupenka 800 Kč, na sobotu 29. července 900 Kč. Účastníci mají k dispozici pro přenocování ve stanech festivalový kemp, cena za parkování na tři dny je 500 Kč pro osobní auto, 700 Kč pro karavan či dodávku. Za osobu a stan se nic neplatí.

Festival Pod Parou je charakteristický svým zaměřením na punk, punkrock, hardcore, ska, rockabilly a rock'n'roll. V České republice a střední Evropě patří mezi jedinečné záležitosti.

Zdroj: Jan Bartoš

Kořeny festivalu spadají do roku 2003, kdy začínal jako dvoudenní v Moravské Třebové v areálu Na Křížovém vrchu, kde setrval dva roky a představily se na něm špičky tehdejší punkrockové scény. V dalších letech kvůli nedostatečné kapacitě vystřídal další tři různá místa v Moravské Třebové. Při 12. ročníku v lokalitě Pod Hřebčem se nad areálem stáhla mračna. Vydatný déšť se negativně projevil především na konci festivalu, kdy těžká technika zanechala v areálu viditelné stopy. Výsledkem toho byl přesun festivalu do nového areálu, poprvé mimo hranice města Moravská Třebová a jeho okolí.

Uvnitř Sodoma Gomora, venku bez stížností. Obscénní publikum bylo spořádané

Třináctý ročník se uskutečnil ve Vyškově na letišti Marchanice, které je vyhlášeno přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou. Tam vydržel festival Pod Parou šest let, až do roku 2020. Pandemie covidu-19 citelně zasáhla 18. ročník a znemožnila účinkování kapel ze zahraničí. Festival skončil v obrovské finanční ztrátě a z důvodu omezení a restrikcí v době pandemie se v následujícím roce 2021 neuskutečnil. V loňském roce se přesunul do Trutnova. Letos se tam sjeli pankáči podruhé.