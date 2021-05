Cvičení zásahu na zaseknuté lanovce, z níž je potřeba evakuovat osoby uvízlé v kabince, absolvovali čtyři profesionální členové Horské služby z Pece pod Sněžkou a šest dobrovolných členů.

"Cvičení na lanovkách probíhají během celého léta. Je to nácvik především na zimu, kdy může taková situace nastat,“ vysvětlil Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše. "Každý z členů Horské služby, profesionální i dobrovolný, má povinnost jednou ročně cvičení na lanovce absolvovat. Zaměstnanci provádějí cvičení i vícekrát. Lezeckou průpravu všichni mají. Než se stanou členy, absolvují základní školu Horské služby, kde se školí veškeré techniky," uvedl Jirsa.

Náčelník Horské služby Krkonoše si vybavuje z minulosti jeden případ, kdy záchranáři zasahovali na lanovce. "Pokud si dobře pamatuji, tak se to stalo pouze jednou, a to na dvojsedačce ve Špindlu. Je to však již dlouho. Několikrát se stalo, že jsme se na evakuaci již připravovali, ale nakonec se lanovka rozjela na náhradní pohon. Předloni se evakuace prováděla v Říčkách v Orlických horách a na Červené vodě," řekl Pavel Jirsa.

"Nacvičovali jsme evakuaci z lanovky, která má technický problém a nemůže se rozjet. Kabinová lanovka na Sněžku je specifická v tom, že je vybavena automatickými evakuačními brzdami. Proto je dobré si vyzkoušet, jak to funguje," přiblížil úterní cvičení jeden z jeho účastníků Jakub Novák z Horské služby v Peci pod Sněžkou, který působí i jako cvičitel.

Zásahy záchranářů na lanovkách bývají výjimečné, cvičení na nich přesto mají podle Jakuba Nováka rozhodně opodstatnění. "Věci, které se v praxi dělají nejméně, je potřeba nejčastěji cvičit," připomněl. "Všichni členové Horské služby musí ovládat lezecké a lanové techniky. Pokud přijde zásah v terénu, nelze si vybírat, kdo to umí a kdo ne," dodal.

Při vyprošťování pasažérů z lanovky mají záchranáři k dispozici speciální evakuační trojúhelník. Do něj člověka usadí a spouští po laně na zem. "Je z prošitého materiálu, má popruhy a tři bezpečnostní železná oka. Dva kolem beder a jeden mezi nohama. Oka se zacvaknou do karabiny a lana. Při letecké záchraně se používá ještě kšanda. To proto, aby byla jistota, že z toho zachraňovaný člověk nevypadne," popsal Jakub Novák důležitou záchranářskou pomůcku.