Příběh čapích mláďat z Mladých Buků vzbudil obrovský ohlas po celém světě. Jejich matka zahynula na sloupu elektrického vedení. Stará se o ně čapí vdovec, jemuž se začalo říkat Bukáček, který už podruhé tragicky přišel o samici. Trojici hladových krků krmí třikrát denně provozovatel zahradnictví ve Vlčicích Šándor Havrán. Na zahradě jeho rodinného domu v Mladých Bukách čápi hnízdí. Finančních příspěvků poslali lidé výrazně více, než je ve skutečnosti potřeba, proto Havrán se Zemanem uvolnili značnou část peněz na pomoc dalším čápům a ptákům.

Velkým hitem se stalo rovněž tričko s vyobrazením populárních mladobuckých čápů a nápisem Táta roku 2021 Bukáček. Zájem je o ně až v Kanadě nebo Bulharsku. Vyrábí a prodává je přes e-shop trutnovská firma Trikonoš, stojí 350 korun a padesát korun z každého prodaného trička jde ve prospěch záchranné stanice zvířat v Jaroměři.

Na transparentní účet pro záchranu čapích mláďat v Mladých Buků lidé poslali více než 600 tisíc korun. "Vůbec jsme nepočítali, že se sejde tolik peněz," přiznal Šándor Havrán. "Je úžasné, jakým způsobem lidé naše čápy podpořili, hrozně moc nás překvapili. Co se rozjelo, to jsem nečekal. Ale abychom profinancovali 600 tisíc korun pro čtyři čápy, to je nesmysl. Už při zřizování transparentního účtu jsme avizovali, že peníze, které nevyužijeme, půjdou do Jaroměře na podporu záchranné stanice čápů. To považuji za smysluplné využití, stejně jako pro Josefovské louky. Peníze tak zůstanou u čápů," vysvětlil Havrán.

Částku 280 tisíc korun získala tento týden záchranná stanice pro volně žijící živočichy Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) JARO Jaroměř, která každoročně pečuje asi o 10 čápů bílých a černých. Havrán a jeho kolegové jsou se zástupci ochranářské skupiny z Jaroměře od začátku v intenzivním kontaktu kvůli péči o mláďata a jejich krmení.

"Celkem jsme se postarali už o desítky čápů. Jsme rádi, že se zachránci mladobuckých čápů rozhodli věnovat finance záchranné stanici, kde budujeme velkou rozlétávací voliéru pro čápy a Ptačímu parku Josefovské louky, která je ideálním místem, kde pak můžeme uzdravené čápy vypouštět," řekl David Číp, předseda organizace ČSOP JARO Jaroměř, která stanici provozuje.

Vývoj mladobuckých mláďat, která po narození přišla o mámu, podle něj pokračuje velmi slibně. "Čápata zdárně rostou, v sobotu dokonce dostala speciální ELSA odečítací kroužky, díky nimž budeme moci získat informace, kde se mláďata vyskytují, aniž by se musela odchytávat. To vše díky Šándoru Havránovi a Jiřímu Zemanovi, kteří již třetí týden obětavě vypomáhají samci v jeho rodičovských starostech," uvedl Číp.

Josefovské louky u Jaroměře jsou ptačí rezervací České společnosti ornitologické. Ta tam vytváří prostředí pro stovky mokřadních ptáků, včetně obou našich druhů čápů - bílého i černého. Dar ve výši 280 tisíc korun od zachránců čápů v Mladých Bukách využije na rozvoj Ptačího parku. V něm jsou předjednané mokřady k výkupu, aby jim ornitologové zajistili trvalou ochranu. Navíc chystají i hloubený mokřad, který pro své poslání, tedy zdroj potravy pro ptáky, nazývají ptačník.

"Mokřady, které na Josefovských loukách vytváříme, jsou tím základním předpokladem pro život ptáků, jako jsou čápi. Pestrá krajina a především mokřady, jsou nejbohatším zdrojem ryb, obojživelníků, plazů i drobných hlodavců, kterými se čápi živí. Bohužel v naší zemi bylo a stále je toto životní prostředí likvidováno vysoušením a zastavováním. Josefovské louky jsou jednou z mála oáz mokřadního života ve východních Čechách. S finanční pomocí bude možné ptačí park nadále rozšiřovat," objasnil Břeněk Michálek, správce Ptačího parku Josefovské louky.

Jan Fišera z trutnovské firmy Trikonoš, která vyrábí trička s populárními čápy z Mladých Buků.Zdroj: Deník/Jan Braun

Na podporu záchranné stanice JARO Jaroměř směřuje také padesátikoruna z každého prodaného originálního trička Táta roku 2021 Bukáček. "První tričko jsme vyrobili minulou středu. Od té doby nám chodí objednávky z celé republiky, ale také z Polska, Bulharska a Kanady. Je to zatím největší trhák za téměř deset let, co se výrobou originálních triček zabýváme," řekl Jan Fišera, jednatel trutnovské firmy Trikonoš.

Gragický návrh trička s Bukáčkem vytvořily Sabina Natalia Böhnischová z Mladých Buků a Lucie Medová ze Svobody nad Úpou, které provozují e-shop Číča v kleci. Oslovil je Jiří Zeman, jeden z aktérů záchrany čápů v Mladých Bukách. "Jsme kreativní duše. Musíme mít obecně všechno vyladěné do detailů, takže na designu musel být Bukáček, čápata, komín, trčící větvička z hnízda, Mladé Buky a v pozadí hory. Nemohly jsme to prostě udělat jinak, než jak to vidíme skrz kameru. Samozřejmě přizpůsobené vše tak, aby to vyniklo na tričku,“ řekla Sabina Natalia Böhnischová.