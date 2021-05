/FOTOGALERIE/ Pankrác, Servác a Bonifác, takzvaní zmrzlí muži, už jsou za námi, a tak ježci mohou putovat ze záchranné stanice pro zraněná zvířata ve Vrchlabí zpět do přírody.

Ježci putují ze záchranné stanice pro zraněná zvířata ve Vrchlabí do přírody. | Foto: Vojtěch Kohout

Ježky přinesli na podzim ochráncům přírody lidé, kteří je našli. Bez pomoci by zimu nepřežili. Teď přišla pro vykrmené hmyzožravce vhodná doba proto, aby byli vypuštěni a začali si sami shánět potravu. Letos má jejich navracení do přírody třítýdenní zpoždění, a to kvůli chladnému počasí.