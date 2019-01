Liberecký kraj - Nového ředitele, ale jen dočasného, má nyní Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Na post, uvolněný po odvolaném řediteli Zdeňku Kubrovi, jmenovali krajští radní Michala Havlíčka.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Havlíček bude ředitelem záchranné služby jen pro zbytek tohoto roku. Od 1. ledna by měl funkci obsadit nový šéf, vítěz výběrového řízení. Rada Libereckého kraje na svém 15. zasedání udělila novému řediteli plnou moc.



„Plná moc ho bude opravňovat k tomu, aby jménem Libereckého kraje jednal v obchodních, občanskoprávních, pracovněprávních, správních a trestních věcech, včetně práva jednat před soudy všech stupňů a udělit procesní plnou moc k zastupování před soudy všech stupňů. Současně bude plná moc nového ředitele opravňovat přijímat písemnosti, týkající se těchto uvedených věcí,“ vysvětlila Květa Šírová z odboru kanceláře hejtmana Libereckého kraje.

Nový ředitel ale nebude oprávněn podepisovat jménem Libereckého kraje žádné listiny, které by zakládaly změny vlastnických práv a nebude oprávněn dále zmocnit jinou osobu.



Rada kraje zároveň odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení na ředitele této příspěvkové organizace s předpokládaným termínem nástupu do funkce k 1. lednu příštího roku.



Zdeňka Kubra odvolalo z funkce sociálnědemokratické vedení kraje začátkem srpna. Opozice i samotný Kubr považují odvolání za politickou čistku. Záchranná služba pod jeho vedením dosáhla za první pololetí letošního roku zisku teměř 10 milionů korun a na její práci nepřišla jediná stížnost či žaloba.