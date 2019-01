Liberecký kraj - Příjemnou zprávu dostala Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje z ministerstva zdravotnictví. Od ledna bude moci vzdělávat své lékaře v oboru urgentní medicíny. Získala totiž akreditaci.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS LK

„Kdybychom tu akreditaci nezískali, museli by lékaři, kteří se připravují na atestaci, odejít na jiné pracoviště. V terénu u nás by ale samozřejmě velmi chyběli," řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Stanislav Mackovík.

Atestovaných lékařů v oboru urgentní medicíny je podle ředitele liberecké záchranky nedostatek, protože je to nástavbový obor. „Znamená to, že lékař musí nejprve atestovat v základním oboru a teprve pak si může dodělat specializovanou atestaci," vysvětlil Mackovík. Každý z lékařů, kteří se budou na atestaci připravovat, bude mít podle něj vlastního školitele. „Dál mohou ale pracovat a jezdit k zásahům a díky tomu bude krajská záchranná služba plně funkční," dodal ředitel.

Podle informací z ministerstva zdravotnictví zajišťuje vzdělávání lékařů v oboru urgentní medicíny 13 pracovišť v zemi, z toho je sedm záchranek, zbytek tvoří fakultní nemocnice, vojenská nemocnice a institut postgraduálního vzdělávání. „Podmínkou pro získání akreditace je, že musíme mít kvalitní kvalifikované lékaře, kteří budou své mladší kolegy školit," řekl Mackovík.

Z akreditace mají radost i další lékaři.

„Jsem rád, že liberecká záchranka tu možnost získala. Nedokážu si představit, že by měla být najednou bez tří lékařů. Sám jsem lékař a vím, jak přílišná administrativa a různá nařízení vlády může zbytečně komplikovat práci," dodal Petr Havle.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje se opravdu nezastaví. Během Štědrého dne a prvního vánočního svátku měla přes sto výjezdů. Na Silvestra se služba navíc ještě posílí.

„Vánoční svátky jsou pro nás spíše běžnějším dnem. Co do počtu výjezdů je horší Silvestr a následné oslavy Nového roku. Ve stejný čas jsou totiž výjezdy na různých místech. Abychom toto pokryli, navýšíme posádku o jednu sanitu, a to do Jablonce nad Nisou," uvedl Mackovík.

Současně přijde do práce na Silvestra a Nový rok také více dispečerů. Oproti běžnému dni jich bude o čtyři více.