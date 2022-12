Požárů spjatých se zábavní pyrotechnikou bývá okolo silvestrovské půlnoci většina, často se ale jedná o menší incidenty. Přes rok je událostí v souvislosti s petardami a rachejtlemi ještě méně, přesto se najdou i takové případy. „ Například naposledy to bylo 23. prosince 2022. Na tísňovou linku byl ohlášen výbuch v neobydleném domě v Úpici. Po příjezdu na místo události prováděly jednotky detailní průzkum, ale žádné známky hoření neobjevily. Pravděpodobně byl tak zvuk výbuchu způsoben pyrotechnikou a oznamovatele to zmátlo natolik, že zavolal na tísňovou linku,“ popsala případ Götzová.

Přesto hasiči nabádají k opatrnosti při manipulaci se zábavní pyrotechnikou. Vždy by se měla skladovat na suchém místě daleko od dětí a otevřeného ohně a odpalovat alespoň 100 metrů od obydlí. S petardami by také neměli manipulovat podnapilí lidé. Větší ohňostroje by se vždy měly konat pod odborným dohledem. „Svěřte tedy jejich realizaci odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí,“ doplnila Götzová.

S paragrafem na krku

Před neodbornou manipulací s pyrotechnikou varují také policisté. Nabádají k nákupu rachejtlí pouze ve specializovaném obchodě, dodržování návodu, ale také například před rozebíráním a jakoukoliv úpravou koupených petard. „Hrozí nejen újma na zdraví či poškození majetku neočekávaným výbuchem citlivých výbušných komponentů v průběhu rozebírání. Nedovolenou úpravou či použitím výbušných komponentů pyrotechnického výrobku se můžete dopustit trestného činu nedovoleného ozbrojování, za který může být pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let,“ uvedla preventistka krajské PČR Eva Prachařová.

V některých městech přistoupily radnice k úplnému, nebo alespoň částečnému zákazu používání zábavní pyrotechniky, případně si ohňostroj uspořádají sami s odbornou pomocí. Zda to pomáhá snížit také počet amatérských ohňostrojů, hasiči nedokážou odhadnout. „Z naší pozice je těžké hodnotit, zda zákazy používání pyrotechniky nějakým způsobem podporují „nelegální” ohňostroje. Do terénu vyjíždíme až na základě tísňového volání v případě, že dojde k nějaké mimořádné události. Faktem ale je, že zákazy mohou přispět ke klidnějšímu a bezpečnějšímu průběhu silvestrovské noci,“ doplnila mluvčí.