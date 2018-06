Začíná festival v Safari parku. Maudy bude opět učit sochat

Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních uklizečka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13790 kč, mzda max. 15500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: zaměstnanecké benefity - příspěvek na stravu, stravování ve vlastním zařízení, vstupenky do divadla, do bazénu, osobní ohodnocení, příplatky za soboty, neděle a svátky, pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou. Pracoviště: Domov pro seniory vrchlabí, Žižkova, č.p. 590, 543 01 Vrchlabí 1. Informace: Mašková, +420 499 405 254.

Výroba - Výroba Elektrotechnici a technici energetici 20 000 Kč

Ostatní elektrotechnici a technici energetici PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIK, SPRÁVCE OBJEKTU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kvalifikační požadavky:, -SŠ technického směru nebo vyučení s maturitou (v oboru elektrotechnik, elektromechanik apod.), -předchozí potvrzená odborná elektrotechnická praxe nebo osvědčení dle § 6 vyhl.č. 50/1978 Sb., , Další požadavky:, -pozitivní a aktivní přístup k práci, samostatnost, zodpovědnost, -manuální zručnost, -řidičský průkaz A, B, -čistý trestní rejstřík, -zdravotní způsobilost, , Náplň práce:, -zajištění technického provozu objektů a zařízení Spartak Rokytnice a.s. po stránce elektrotechnické, -elektrikářské práce do 1000 V, -běžné údržbářské práce a opravy, -havarijní pohotovost, práce So, Ne, případně svátky, -běžná práce na PC, -provádění kontrol bezpečnosti a vedení evidence ručního nářadí, kabelů, elektrospotřebičů, -vedení evidence revizních zpráv elektrozařízení Spartaku Rokytnice a.s., odstraňování závad, -vedení evidence kvalifikačních dokladů pro činnost na elektrických zařízeních zaměstnanců Spartak Rokytnice a.s., -vedení evidence spotřeby el. energie NN a VN, -spolupráce při sjednávání měsíční rezervace odběrů VN, , Nabízíme:, -perspektivní a zajímavou práci, -pracovní poměr na dobu neurčitou, -zázemí stabilní a neustále se rozvíjející společnosti, -osobní přístup, -příjemné pracovní prostředí, -jistotu stálého zaměstnání, -možnost zvyšování kvalifikace, -možnost ubytování, , Stravenky, firemní oblečení, zvýhodněné skipasy, firemní telefon, , kontakt: e-mailem, telefonicky (od 8:00 do 16:00 hod.), osobně po tel. domluvě. Pracoviště: Spartak rokytnice, a. s., 512 45 Rokytnice nad Jizerou 3. Informace: Matoušek, +420 734 245 972.