Začíná Hudební léto, jako první hraje Benjaming´s Clan

Trutnov – Úvodním koncertem dnes o půl páté odpoledne začne festival Trutnovské hudební léto.

Benjaming´s Clan.Foto: archiv kapely

Tradičně zpestřuje prázdninový kulturní život ve městě na prostranství u Uffa, a to vždy každou středu a pátek ve stejný čas. Jako první dnes zahraje petříkovická kapela Benjaming´s Clan, k níž neodmyslitelně patří dudy, housle, banjo, akordeon, whistle a další nástroje. "Vezměte rodinku nebo kamarády a přijďte si za námi - s námi udělat bujaré odpoledne!" vyzvali muzikanti na facebookovém profilu.



Během následujících týdnů se u Uffa vystřídají v rámci Hudebního léta skupiny, které mají kořeny v Trutnově nebo blízkém okolí. V dalších termínech budou hrát postupně Mescalero, Michal Tučný Revival, Pamflet, Patrola, Marta a Rasputin, Sansaband, Pepa Lábus & Spol, Poslední Lež, Inquisitor, The Art Of Inside Out, Krakonoška, Sirius, Kasteláni, K Band, Pěna, Tlupa Tlap, Tendr a H Quintet.