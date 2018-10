Začíná oprava místa, kde stávala synagoga

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař - pizzař. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Výběrové řízení se uskuteční dne 5.11.2018 v 9.00 hod. na ÚP ve Vrchlabí., KUCHAŘ - PIZZAŘ - pracovitost, spolehlivost, schopnost samostatné práce, praxe výhodou, zdravotní způsobilost, Ubytování a strava zajištěna.. Pracoviště: Melida, a.s., 543 51 Špindlerův Mlýn. Informace: Volodimir Jurik, +420 775 693 773.

Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb Prodavač IT. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRODAVAČ IT - podmínka znalost sortimentu IT, schopnost samostatně prodávat zboží, Životopis zasílejte mailem. Osobní pohovory až na základě pozvánky.Vyhrazeno pro OZP. Pracovní doba od 08.00 - 16.30 hod.. Pracoviště: Mepap s.r.o., náměstí Odboje, č.p. 307, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Informace: Jan Mencl, +420 499 396 023.