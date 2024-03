Ze Žacléře do 70 zemí. Výrobce svorníků staví továrnu, nabídne pracovní místa

/FOTO, VIDEO/ Desítky nových pracovních míst vzniknou v Žacléři. Firma Köster tam investuje několik milionů eur do rozšíření a modernizace továrny na výrobu kovových svorníků. Strategické rozhodnutí mateřské společnosti sídlící v Německu znamená, že se bude výroba pro celou firemní skupinu centralizovat do českého příhraničního města na Trutnovsku. Výrobky ze Žacléře, které se používají při technologii svorníkového svařování, se budou přímo expedovat zákazníkům do více než 70 zemí světa.

Ze Žacléře do 70 zemí. Výrobce svorníků staví továrnu, nabídne pracovní místa | Video: Infokanál Města Žacléř