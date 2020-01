Pohraniční město na větrné hůrce Rýchor, kde slavné hornické časy připomíná důlní skanzen a upozorní na ně velké setkání hornických měst v polovině září, jde za cílem vylepšit svůj obrázek a získat přívětivější podobu. Změny a opravy ve městě směřují k lepší tváři, který mu chce radnice vtisknout na dlouhou dobu.

„Máme ambice stát se významnějším turistickým střediskem než dosud,“ tvrdí žacléřský starosta Aleš Vaníček. Turistů podle něj jezdí do Žacléře čím dál víc. „Nahrává nám, že Krkonoše jsou přeplněné. Lidé hledají jiná, klidnější místa. Zvýšený zájem turistů registrujeme a také proto se snažíme pracovat na vzhledu města. Existuje zájem o pozemky, byty, starší budovy, o kterých jsme si mysleli, že jsou neprodejné,“ říká.

V loňském roce se v Žacléři podařilo dokončit opravu silnice, která prochází městem, a chodníků. Letos na ni budou navazovat rekonstrukce silnic od Prkenného Dolu na Rýchorské náměstí a od křižovatky u penzionu Sport až za železniční přejezd do Královce, kde se napojí na trasu do Polska.

Obě cesty se budou opravovat v letošním roce, přesnější harmonogram stavebních prací bude stanovený na konci ledna. V roce 2021 by se měla přidat etapa z Prkenného Dolu k dělostřelecké tvrzi Stachelberg. Úplnou rekonstrukci silnic v této česko-polské příhraniční oblasti má završit plánovaná oprava trasy ze Stachelbergu na Trutnov.

Během letošního roku žacléřská radnice změní podobu centrální části Rýchorského náměstí. Oprava začne na jaře a město ji chce mít hotovou do začátku září tak, aby nový vzhled rynku byl připraven na setkání hornických měst 11. až 13. září. Tato velká akce přivede do města značný počet účastníků a návštěvníků, už na ni jsou obsazené ubytovací kapacity. Město do tohoto termínu přesměrovalo také oblíbený Den lidových řemesel z tradičního července. „Náměstí už delší dobu vyžaduje rekonstrukci. Potřeba většího zásahu je jasná, generální oprava povrchových částí je nutná,“ vysvětluje Aleš Vaníček.

Nejpodstatnější změnu zaznamená centrální část, na které jsou soustředěny tři historické památky: Mariánský sloup, kašna a pomník císaře Josefa II. Nová velká oválná plocha, vydlážděná žulou, tyto prvky propojí. Ve spodní části náměstí město vysází řadu stromů, nové bude uspořádání chodníků, renovovat se bude stará kašna. Rýchorské náměstí přestane hyzdit chátrající, v minulosti vyhořelý dům. Má nového majitele, který jedná o opravě.

Náklady na opravu náměstí vycházejí na 5 milionů korun, Žacléřští na ni získali ve dvou fázích státní dotaci 4 miliony korun, určenou pro obce, ležící na území národních parků. Z vlastních prostředků přidá radnice 1 milion. Město dokončilo v listopadu instalaci nového moderního veřejného osvětlení za 3 miliony korun, upravilo vysokou opěrnou zeď před městským úřadem a hornickým domem, vysadilo nové stromy. Náměstím prochází opravená silnice.

Významnou událostí bude v Žacléři výstavba domova důchodců. Začít má letos na jaře, trvat bude 17 měsíců. Investorem je kraj, který do jeho výstavby vloží 97 milionů korun. Přinese zhruba padesát míst, bude mít také velmi žádaná odlehčovací lůžka. Vyroste v místě bývalého hornického učiliště, které po revoluci sloužilo jako turistická ubytovna. Město poskytlo nevyužívanou a zchátralou budovu kraji, který kus objektu zbourá a nově postaví, další část opraví. „Bude to velmi pěkné, moderní, nadstandardní zařízení pro seniory,“ očekává starosta Žacléře razantní proměnu místa v blízkosti náměstí.