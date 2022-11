VIDEO: Modeláři ukazují v Trutnově vláčky, vagony s Krakonošem i lodě

V sobotu 12. listopadu ve 14 hodin se uskuteční v jídelně ZŠ v Žacléři jubilejní 10. ročník soutěže o Nejlepší vánočku pod Rýchorami. Přihlášky se přijímají na telefonu 605 930 520 nebo u pečovatelské služby. Soutěže se může zúčastnit libovolný počet účastníků – dam i pánů. Soutěžící mohou být z kterékoliv obce Žacléřska a Trutnovska.

Každý soutěžící předkládá do soutěže jednu hotovou vánočku z jakéhokoliv těsta i tvaru. Vánočky jsou do soutěže přijímány pod čísly – po celou dobu bude tedy soutěžící anonymní. Upečenou vánočku je potřeba dopravit 12. listopadu od 12.30 do 13.30 do jídelny ZŠ v Žacléři nebo ji vyzvedne člen sociální komise po předchozí domluvě. Vyhlašovat se budou tři místa podle hodnocení poroty a tři místa podle diváků.

