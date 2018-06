Žacléř přebuduje Komenského pomník na Růžovém paloučku

Žacléř – V Černé Vodě vzniká nový pomník Jana Amose Komenského. Učitel národů právě na místním Růžovém paloučku naposledy stanul na území své vlasti. V roce 1628 odešel do exilu, z něhož se už domů nevrátil.

KOMENSKÉHO POMNÍK na Růžovém paloučku v Žacléři město oživí. Nevzhledné zákoutí nahradí atraktivní pomník.Foto: archiv

Sochařka Paulina Skavova teď společně s kamenosochařem Petrem Benešem zatraktivní současný památník, který připomíná jednu z nejvýznačnějších osobností naší země. „Pomník bude mít podobu kruhového kamenného labyrintu, jako odkaz na jedno z nejvýznamnějších Komenského děl Labyrint Světa a Ráj srdce. Do kamenných bloků pak budou vytesány Komenského myšlenky a citáty. Když příchozí dospěje do středu labyrintu, objeví bronzovou desku s podobiznou Komenského,“ prozradila místostarostka Žacléře Eva Rennerová.



Město za nový pomník a úpravy prostředí zaplatí 1,5 milionu korun.



Současný památník se dvěma deskami město opravovalo naposledy v 90. letech minulého století. Na dvou deskách s podobiznou Jana Amose Komenského a jeho citáty však jsou gramatické chyby. „To bylo vzhledem k pedagogické činnosti Komenského poměrně úsměvné,“ přiznává Rennerová. „Chceme dát místu důstojný vzhled. Dosud bylo zanedbané,“ pokračuje místostarostka. Město památník lidem představí 15. září v rámci Dnů evropského dědictví.



Komenský zvolil pro odchod z vlasti do polského Lešna v únoru roku 1628 cestu přes Žacléř a Černou Vodu. V roce 1970 u cesty u hranic vznikl pomník s Komenského podobiznou od Ladislava Zívra. V 90. letech ji nahradila již zmiňovaná nepříliš zdařilá deska. Nový pomník má být důstojnou připomínkou odchodu jednoho z největších českých myslitelů a pedagogů.