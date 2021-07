Stolperstein byl umístěn do podloubí domu čp. 14 na Rýchorském náměstí za účasti předsedy Pražské židovské obce Františka Bányaie. Stolpersteine jsou doslova "kameny, o které je třeba klopýtnout" (pohledem), ve formě dlažebních kostek s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí nacistického režimu.

Během slavnostního otevření opraveného náměstí v Žacléři se mohli návštěvníci kochat veteránskými automobily Veteran Car Clubu Hradec Králové, svoje schopnosti předvedli také dělostřelci z Jihlavy. Akci doprovodil malý řemeslný trh, občerstvení zajišťovali žacléřští hasiči.

Město přišla rekonstrukce Rýchorského náměstí na 10 milionů korun. "Změna to byla dost razantní. Někteří místní lidé to nejprve nesli těžce," připustil starosta Žacléře Aleš Vaníček. "Dříve to byla divná plocha, všechno rozpadlé. Rekonstrukce přinesla pěkný prostor pro setkávání a pořádání akcí," dodal. Na náměstí město letos vybuduje nabíječky pro elektrokola, připravuje také opravu parkoviště. "Žacléř se profiluje jako turistické středisko. Na tom stavíme. Turisty tady chceme," zdůraznil Aleš Vaníček.