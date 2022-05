Správa železnic vybrala v lednu ve výběrovém řízení ze čtyř uchazečů na odkup pětikilometrové dráhy a nádražních budov v Žacléři a Lamperticích společnost TMŽ se sídlem na pražských Vinohradech. Firma, která se zabývá budováním a provozem zážitkových železnic pro děti a turistickým ruchem, zaplatí 2,4 milionu korun. Byla to nejvyšší nabídka.

Šlapací drezíny na žacléřské trati. Správa železnic ji prodá pražské firmě TMŽ

Ani po pěti měsících však není převod na nového majitele dokončen. Transakci totiž musí potvrdit vláda ČR a k tomu zatím nedošlo. "Čekáme na schválení prodeje dráhy vládou ČR," potvrdil majitel společnosti TMŽ Martin Dvořák.

Sobotní připomenutí 140. výročí lokální železniční dráhy Královec - Žacléř přinese zájemcům možnost svézt se po dlouhé době vlakem na této nevyužívané trati. Mimořádné vlaky pojedou i z Trutnova, a to v sobotu v 9.08 a 14.08. Městské muzeum Žacléř připravuje na sobotu Muzejní noc a slavnostní zahájení výstavy věnované historii žacléřské železnice, výstavy fotografií Michala Bednáře Kouzelný svět modelové železnice, pro děti i dospělé výtvarné dílny. Na dvorku muzea bude k vidění loutkoherecké představení. V sobotu se bude konat také turistický pochod Žacléř - Černá Voda - Královec, start bude mezi 12.45 - 13.00 u vlakového nádraží v Žacléři.

Budoucí vlastník nicméně již spřádá plány, jak využije železniční dráhu na Žacléřsku. "Koupě této trati zapadá do rozsahu hlavní činnosti naší společnosti. Za vlastní dráhu zaplatíme 2,4 milionu Kč, dále musíme složit bankovní záruku 6,3 milionu Kč na pět let," řekl Dvořák a Deníku blíže upřesnil svoje záměry.

"Variant záměrů je několik, zatím se jako nejpravděpodobnější jeví provoz šlapacích drezín mezi stanicí Žacléř a zastávkou Lampertice, doplněný provozem zážitkových vlaků pro turisty a soukromé akce," prozradil Dvořák.

Jeho společnost chce rovněž oprášit chátrající nádražní budovy v Žacléři a Lamperticích. "Budova v Žacléři by měla sloužit jako zázemí k provozování tratě a drezín, a menší muzeum této dráhy. Mohl by zde vzniknout kroužek mladých železničářů. Měla by také sloužit jako zázemí pro stání obytných vozů a karavanů, které bychom chtěli na pozemcích u nádraží vybudovat," nastínil představy budoucí majitel, který je ze Zlína, jeho společnost však sídlí v Praze.

Budovu v železniční stanici v Lamperticích chce TMŽ opravit tak, aby sloužila jako zázemí při akcích spojených s provozem vlaků, při soukromých akcích a rovněž jako ubytování pro turisty.

Atraktivně se jeví zejména zavedení šlapacích drezín. Ty by jezdily v horním úseku dráhy mezi Žacléřem a Lamperticemi. S jejich přípravou začne nový majitel železniční tratě po podepsání smlouvy, do provozu je plánuje zařadit v příštím roce. "Jejich výroba trvá tři až čtyři měsíce. Nemůžeme ale drezíny zadat do výroby, pokud nemáme podepsanou kupní smlouvu. Snad již to nebude dlouho trvat a vláda prodej tratě odsouhlasí. Chápu, že má jiné starosti," poznamenal Dvořák. Drezíny vyrábí Svatopluk Stokláska z jihomoravských Ratíškovic.

"Fungovaly by podle vzoru provozu drezín v Ratíškovicích nebo Hevlíně na jižní Moravě. Používali bychom drezíny, které byly dodány do Hevlína, jen s menšími úpravami pro větší sklon tratě a případný zimní provoz," vysvětlil Dvořák.

Drezína veze dva lidi na lavičce po směru jízdy a dva v protisměru, další dva musí sedět na sedátku, podobném jako na kole, ze strany drezíny a šlapat.

Firma TMŽ už odkoupila v roce 2019 od Správy železnic opuštěnou trať Čejč - Uhřice na Hodonínsku za 2,8 milionu korun. "Budujeme tam velkou zážitkovou železnici pro rodiny s dětmi o délce 16 km," sdělil majitel firmy TMŽ.

