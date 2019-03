„V úterý ráno jsme předali staveniště firmě Repare, práce budou zahájené příští týden u pomníku Jana Ámose Komenského směrem ke ´křižovatce´. Odtud se dělníci vydají doleva směr Královec, úsek k hlavní silnici přijde na řadu jako poslední,“ informoval k chystané rekonstrukci žacléřský starosta Aleš Vaníček.

Kámen má zmíněná firma vozit z Královce, zeminu skládkovat v areálu šachty, takže zátěž pro město bude co nejmenší. Smlouva o dílo počítá s dokončením do konce července, Repare by chtělo podle vyjádření starosty skončit s pracemi do dvou měsíců.