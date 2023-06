„Aby po vás nikdo nechtěl ani korunu za to, že přijedete autem na parkoviště k upraveným tratím, to už v Česku nejde,“ řekl Roman Charvát z TJ SVS Krkonoše Vrchlabí. Tento klub běžeckého lyžování a biatlonu se o zasněžované tratě pro běžkaře stará. Vrchlabský lyžařský areál je republikově výjimečný. Na běžky tam lze vyrazit i večer, kdy je osvětlený až do 20 hodin. Dosud lidé přispívali na provoz tratí pouze dobrovolně zakoupením známek v hodnotě od 50 do 500 Kč. Rostoucí náklady na provoz a údržbu tratí si vyžádaly řešit situaci s financováním. Od letošního prosince zkasíruje dojíždějící běžkaře parkovací automat.