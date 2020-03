I v letošním roce bude možné zažádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 ha. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května.

Ilustrační foto. | Foto: Resort Valachy

Příspěvek je poskytnut na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu do geografického systému (podkladových map) na Správě KRNAP. Žadatelé, kterým byl přiznán příspěvek v loňském roce, obdrží předvyplněné formuláře se zákresem do mapy poštou či e-mailem. Ti tento formulář zkontrolují, podepíší a zašlou zpět na Správu KRNAP. V případě nejasností či nepřesností je nutné kontaktovat odpovědného pracovníka. Všichni stávající žadatelé by měli své formuláře obdržet do konce dubna.