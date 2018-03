Záhada století. Němka je už dva roky nezvěstná

Trutnov - Osud německé turistky zůstává i po dvou letech největší záhadou v dějinách trutnovské policie.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Vyjela si do Krkonoš na rekreaci, ztratila se a slehla se po ní zem. Němka Christ Geissler je pohřešovaná už téměř dva roky. Zda žije či zemřela, ani to není jasné.



Žena se na veřejnosti naposledy objevila 7. května 2016, kdy ji v 15.15 zaregistrovaly kamery v Janských Lázních. Tehdy se vrátila lanovkou z Černé hory, kam vyjela se synem a vnoučaty. Rodina, která sestupovala pěšky, ji však od té doby už nikdy neviděla.



Německá seniorka je od té doby je v pátrání. „Kontaktovali jsme polské i německé kolegy a rodinu v Německu, přesto jsme k žádnému posunu za poslední rok nedošli,“ řekl vedoucí Územního odboru Trutnov Policie ČR Pavel Škandera.



I přes usilovné pátrání se jednasedmdesátiletou nepodařilo najít. Její osud zůstává největší záhadou v moderních dějinách Trutnovska.



MASIVNÍ PÁTRÁNÍ NEPŘINESLO INDICIE

Policie ještě vloni zorganizovala tři intenzivní pátrání. V Krkonoších podnikla rojnice s policejními psy. Předtím nasadila vrtulník, termovizi, procházela domy i jejich sklepy. K žádnému posunu však nedošlo. „Propátrali jsme vlastně celé hory. Věřili jsme, že i turisté by nám mohli přinést nějaké indicie. Nic takového se ale nestalo,“ vysvětlil policejní náměstek Libor Špráchal.



Trutnovští policisté mají v nepřístupném horském terénu s pátráním bohaté zkušenosti. Na podobný případ nepamatují.



Při pátráních policie pracovala s několika verzemi. „Osoba mohla v horách zemřít, stejně tak mohla region opustit například v rámci hromadné dopravy. My jsme zmapovali celý region, což máme zaznamenané podle GPS souřadnic. Bohužel bez výsledku. Kde žena je, zůstává opravdovou záhadou,“ řekl vrchní komisař Pavel Horný. „Nic podobného se tu nikdy nestalo,“ shodují se policisté.



BRŇÁK ZEMŘEL NA ČERNÉ HOŘE

Upozornili pouze na podobný případ muže z Brněnska, který byl pohřešovaný 8 let. „Ostatky muže ve špatném psychickém stavu jsme náhodou našli na Černé hoře, kam přijel a kde zemřel. Zvířata vynesla jeho lebku na hřebeny hor, později jsme dokázali dohledat i tělo. Nikdo by však nečekal, že se může nacházet zrovna v Krkonoších,“ řekl Pavel Škandera.



V extrémním případě bude policie německou turistku hledat ještě dalších osmnáct let. „Pokud se k nám dostane nějaká informace, která by vedla k dalšímu postupu, samozřejmě obnovíme pátrání. V tuto chvíli jsme však vyčerpali všechny dostupné prostředky, které máme,“ řekl Pavel Škandera.