Areál Mladé Buky vybudoval lanovku v loňském roce, kvůli koronavirové stopce pro horská střediska ji ale nemohl uvést do provozu. Byla to rekordní investice Areálu. Lidé můžou vyrazit na lyže do Mladých Buků jak přes den od 9 do 16 hodin, tak na večerní lyžování od 18 do 21 hodin. Denní skipas do 24. prosince stojí 560 Kč, v hlavní sezoně od 25. prosince do 9. ledna a 23. ledna do 13. března 610 Kč.