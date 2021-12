"Zahájení sezony v takovém rozsahu otevřených sjezdovek dlouho nepamatujeme, navíc s příznivým výhledem počasí na další týden," potěšily ideální lyžařské podmínky prokuristu SkiResortu Černá hora - Pec Petra Hynka. "Vnímám to jako určitou satisfakci za to všechno, co se v minulé sezoně událo. Zároveň lze brát takový začátek jako apel na lidi, že si situaci můžeme zkazit jedině sami," dodal při otevření sjezdovek Anděl, Zalomená, Černohorská, k nimž se přidá o víkendu i dětský vlek Sport 1.

Doklady o očkování nebo prodělaném covidu předkládali lidé na pokladně SkiResortu nebo je nahráli v digitální verzi při nákupu online. Neočkovaní lidé si nezalyžují. V sobotu startuje zimní sezona v Malé Úpě, příští víkend se přidají lyžařská střediska v Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýně.

Online z domova zvládl nahrát očkovací certifikát i senior Jiří Kučera, který přijel lyžovat na Černou horu z Holic. "Potvrzení o očkování jsem nahrál do systému ve čtvrtek online, když jsem si kupoval skipas. Fungovalo to bez problémů. Na Černou horu jezdím pravidelně na první lyžování, v sezoně potom spíš do Orlických hor a na Dolní Moravu, kam to mám z Holic blíž," sděloval jeden z prvních lyžařů zimní sezony.

Hned při spuštění lanovky v půl deváté ráno mířil z Janských Lázní na Černou horu rovněž Jaroslav Čada z Trutnova. "Na pokladně to probíhalo naprosto perfektně. Měl jsem v mobilu potvrzení o tom, že jsem očkovaný. Počasí je úžasné, takže první lyžování vyšlo bezvadně," užíval si otevření sjezdovek. "Loni jsem dostal od manželky peníze na to, abych si koupil skipas, ale pořídil jsem si ho až letos, když se loni nemohlo lyžovat. Jezdím do Janských Lázních pořád, tady se mi líbí a mám to rád," dodal Jaroslav Čada.

Už v půl sedmé ráno vyrazil na cestu kvůli prvnímu lyžování Petr Šašek. Do Krkonoš totiž přijel z Říčan u Prahy. "Těšil jsem se, hodně mě zlákalo příznivé počasí, a že se v Janských Lázních lyžuje jako na prvním místě. Mám k městu osobní vztah, strávil jsem tady dětství, otec měl v Janských Lázních podnikovou chalupu. Proto jsou moje srdeční záležitost. V hlavní sezoně, kdy bývá hodně lidí, to střídáme, jezdíme lyžovat i do Pece pod Sněžkou a Špindlerova Mlýna," řekl poté, co si koupil skipas a předložil na pokladně očkovací certifikát.

"Je to omezující, ale současná doba je taková, všichni se musíme opatřením přizpůsobit. Dneska už to je standard. Na pokladně to bylo bez problémů, měl jsem nahranou Tečku v telefonu," uvedl Petr Šašek.

Ještě dál to měla dvojice polských kamarádů Marek a Andrzej, kteří vyrazili do Krkonoš až z přístavního města Štětín. Do Janských Lázní to měli od Baltu 430 kilometrů. "Máme už tři dávky očkování," zdůrazňovali hned.

"Na pokladně jsme ukázali covid pas, všechno bylo v pořádku. Potvrzení jsme měli jak v telefonu, tak vytisknuté u sebe. Jsme ubytovaní u hranic v polském městě Duszniki-Zdrój. Lyžujeme i v tamním skiareálu Zieleniec, ale tady na Černé hoře jsou lepší podmínky," popisovali svoji výpravu od Baltského moře za prvním lyžováním.

Až do čtvrtka 9. prosince se lyžuje ve SkiResortu Černá hora - Pec za výrazně nižší ceny než ve standardní sezoně. Na kamenné pokladně lidé zaplatí 590 Kč, při nákupu online 530 Kč. Poté bude stát jednodenní skipas 990 Kč na pokladně a od 730 Kč při pořízení online, v top sezoně od 25. prosince do 9. ledna a od 23. ledna do 20. března 1190 Kč na pokladně a od 870 Kč online.

