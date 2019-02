Zároveň se také mění otevírací doba, aby vánoční výzdoba vynikla. Brány se tak zavírají až v 19 hodin. „Letos přispěje ke sváteční atmosféře i mimořádně velký počet ozdobených vánočních stromků. Do 18. prosince mohou chodit do zoo předem objednané školy zdobit stromky vlastnoručně vyrobenými ozdobami a poté si zdarma prohlédnout zoo. Zatím se letos přihlásilo neuvěřitelných dvě stě padesát tříd. Formulář pro registraci najdou zájemci na našich webových stránkách,“ uvedla Jana Myslivečková z oddělení propagace.



Zahrada bude otevřena každý den od devíti do devatenácti hodin, výjimkou je Štědrý den a Silvestr, kdy se brány uzavřou již v šestnáct hodin. Od patnácté je navíc snížené vstupné.



V sobotu se malí návštěvníci mohou těšit na Mikuláše. Ten ve společnosti tygra a poníků bude roznášet sladkosti již od 13 hodin.



K nejnavštěvovanějším pavilonům bude letos určitě patřit Pavilon šelem s rodinkou psů hyenových. „Samec se samicí a všech šest mláďat bylo dnes přestěhováno do expozice v průchodu pavilonu, takže návštěvníci mohou krásně pozorovat jejich úžasný společný život a výchovu štěňat,“ dodala Myslivečková.

Dalším lákadlem bude určitě zrekonstruovaný pavilon Ptačí svět. Nově tu návštěvníci najdou expozici orangutanů a hulmanů.



Zatímco menší z opic se již v novém domově zabydlely, orangutaní výběh se bude „zalidňovat“ postupně. „V nové expozici jsou dva orangutani. K samcovi Elmarovi přibyla zkušená chovná samice Žaneta. Úkolem Elmara je tuto samici napářit. Žaneta je stejně jako její druh orangutan bornejský,“ vysvětlila ředitelka Dana Holečková.



Samec Elmar byl do expozice umístěn už v polovině listopadu. Orangutani si na nové prostředí musí zvykat postupně. „Na rozdíl od Elmara začala Žaneta živě prozkoumávat všechno vybavení expozice, která je imitací tropického lesa, životního prostředí orangutanů a zaujímá plochu 200 metrů čtverečných. Zbylí dva orangutani, mladá samice Satu a poslední syn Žanety, pět let starý Besar jsou zatím ještě v původním pavilonu primátů,“ doplnila ředitelka Holečková. Všichni doufají, že se nová expozice brzo stane domovem také pro mládě chovného páru.



Také letos dostanou možnost zájemci strávit poslední den roku v hotelu Safari. Tradičně tu připravují výjimečné rozloučení v sousedství afrických zvířat. Nebude chybět hudební program, občerstvení a možná i překvapení.