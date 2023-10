Profesor Josef Fanta, jeden ze zakladatelů Krkonošského národního parku, byl u příležitosti státního svátku 28. října při ceremoniálu udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu oceněn Medailí za zásluhy.

Zakladatel KRNAP obdržel státní vyznamenání | Foto: ČT

Lesník, vědec, ekolog lesa a krajiny prof. Ing. Josef Fanta, CSc., byl v roce 1963 jedním ze zakladatelů Krkonošského národního parku. Přesněji řečeno byl vlastně prvním zaměstnancem ještě neexistujícího prvního českého národního parku, jehož vyhlášení připravoval. A potom byl v letech 1963-1971 regulérním zaměstnancem Správy KRNAP - od vědeckého zástupce ředitele po topiče (to když začaly politické čistky počátku 70. let). V roce 1977 emigroval do Nizozemska, kde se vypracoval na místo profesora univerzit v Amsterodamu a Wageningenu.

Zakladatel KRNAP obdržel státní vyznamenáníZdroj: ČTPo sametové revoluci nasměroval do imisemi poškozených Krkonoš nadaci FACE, která v rámci projektu Obnova lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku v letech 1992–2002 přinesla 386 milionů korun. A hlavně napomohl tomu, že se i přes počáteční odpor původních správců krkonošských lesů, než byla péče o lesy v roce 1994 konečně převedena pod Správu KRNAP, rozeběhla přeměna smrkových monokultur na přírodě blízké lesy. Po ukončení projektu v roce 2002 byly Krkonoše staženy ze seznamu nejohroženějších národních parků světa.

„Pan profesor je i ve svých 92 letech stále platným a velmi aktivním členem Rady KRNAPi a s neutuchajícím zájmem sleduje aktuální dění v Krkonoších,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Ocenění Josefa Fanty Medailí za zásluhy je i pro nás velkou událostí, v roce 60. výročí založení Krkonošského národního parku přímo symbolickou. Přestože již za svou práci řadu ocenění dostal, mimo jiné byl nizozemskou královnou jmenován Důstojníkem Oranžského řádu, tak prezidentem Pavlem dnes udělená Medaile za zásluhy významně zdůrazňuje to, že bez působení Josefa Fanty by Krkonoše nebyly takové, jaké jsou,“ doplnil Böhnisch.

Medaili Za zásluhy uděluje prezident republiky osobám, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů.

Více informací najdete například zde: https://www.pametnaroda.cz/cs/fanta-josef-20160620-0.