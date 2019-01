Rokytnice nad Jizerou – Dobrovolně se přihlásit na základní školu? I když ji už máte jednou za sebou? Pokud chcete být členy Horské služby, tak vám nic jiného nezbývá. Zimní Základní škola Horské služby se minulý týden konala na horské chatě Dvoračka.

KDO CHCE NOSIT ODZNAK HORSKÉ SLUŽBY, musí absolvovat letní i zimní kurz a složit příslušné zkoušky. | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Během tohoto kurzu trénovalo 15 adeptů na záchranáře například práce v lavině, horolezení v zimních podmínkách či pátrání po pohřešované osobě. „Veliký důraz je kladen i na zřejmě nejčastější činnost našich členů, ošetřování a svoz zraněného lyžaře na sjezdovce, nebo v jiném náročném terénu. To musí zvládnout každý zájemce zcela bezchybně,“ uvedl ředitel Horské služby ČR Jiří Brožek.



Veškerá cvičení během Základní školy vedou zkušení instruktoři a lékaři Horské služby. „Začátek základní školy proběhl v duchu přezkoušení z techniky lyžování. Čekatelé prokazovali své dovednosti v ovládání sjezdových lyží a také fyzickou zdatnost na skialpinistických lyžích,“ řekl metodik Horské služby ČR Ladislav Bedeč. Podle něj adepti prokázali slušnou úroveň při ovládání lyží a i při skialpinistické etapě splnili poměrně ostrý časový limit, který je posunul do další fáze školní docházky.



Tato zimní škola navázala na letní kurz, který se konal v roce 2010. „Cílem všech účastníků je obstát při zkouškách s co nejlepším hodnocením a stát se tak právoplatným členem Horské služby,“ řekl Jiří Brožek s tím, že z patnácti zájemců 14 účastníků složilo závěrečné zkoušky a může tak nosit odznak HS. Dodal, že zároveň s adepty na řádné členství se školy zúčastnilo i šest budoucích cvičitelů. „Ty ještě čeká soustředění ve Vysokých Tatrách a teprve na podzim zkoušky,“ uvedl náčelník Brožek.