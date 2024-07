Zámek nechal v roce 1792 postavit Jan Berthold Schaffgotsch, od roku 1997 byl v soukromých rukou bez využití. V srpnu 2018 zámek postihl požár, při němž zanikly všechny střechy. Ani následné provizorní zastřešení nepromokavými plachtami nedokázalo zabránit prolomení většiny stropů nad druhým podlažím čelní budovy v zimě 2021-2022.

Vladimír Racek zámek koupil tři měsíce po požáru v roce 2018 za 10 milionů korun od ruského podnikatele Sergeje Majzuse. Vladimíra Racka poslal v roce 2020 soud v Táboře do vězení na 10 let a 6 měsíců. Podle soudu měl s další pěticí odsouzených na svědomí zapálení zámku v Horním Maršově, autobazaru v Rozkoši u Humpolce a loupežné přepadení Švandova divadla v Praze. Kvůli nesouhlasu s trestním řízením držel Racek protestní hladovku.

Vladimír Racek měl v Horním Maršově velkolepé plány. Vedle zámku koupil v roce 2019 také sousední budovu bývalého pivovaru. Koupil ji od majitelů trutnovského pivovaru Krakonoš, společnosti Krakonoš. „Ano, je to správná informace,“ potvrdil tehdy Karel Janko starší, dlouholetý ředitel trutnovského pivovaru a jednatel firmy. „K ceně se ale nebudu vyjadřovat,“ odpověděl na dotaz, za kolik budovu prodali.

„Pan Racek plánoval oba objekty propojit a vytvořit něco na způsob lázeňského areálu, který bude sloužit veřejnosti. Rozhodně mi nepřišlo, že by jeho záměry byly spekulativní. Měl také pražského architekta, který pracoval na studiích objektů a jejich využití,“ prozradil trutnovský projektant Jan Chaloupský. Racek chtěl původně udělat ze zámku rekreačně společenské centrum. Co konkrétně plánoval vytvořit z historické budovy zaniklého pivovaru, není jasné.

„Budova pivovaru v Horním Maršově nám patřila asi třicet let. Prováděli jsme nejnutnější údržbu a opravy, ale žádný konkrétní záměr jsme s ní neměli a neprováděli,“ řekl Deníku Karel Janko. Prázdná budova má opravenou střechu a nové krovy. V minulosti se tam pěstovaly žampiony.

Pivovar vznikl kolem roku 1800 zásluhou Jana Bertholda Schaffgotsche a Alfonse Aichelburga, kteří postavili maršovský zámek. Syn hraběte Alfonse, hrabě Berthold Aichelburg, rozšířil areál pivovaru o hotel Pivovarský dvůr, ke kterému v roce 1855 přistavěl velký sál pro divadelní představení a koncerty. Místo se stalo kulturním centrem oblasti. Vrcholnou éru zažil pivovar za éry Czernin-Morzinů v roce 1908, kdy roční produkce piva dosáhla 5300 hektolitrů. V roce 1926 koupil pivovar i s hotelem měšťanský pivovar v Trutnově, který za dva roky vaření piva ukončil a v Horním Maršově zůstala jen stáčírna. V roce 1942 hotel a část pivovaru vyhořely. Zbytek památky od té doby chátrá.

Zámek v Horním Maršově nechal v roce 1792 postavit Jan Berthold Schaffgotsch. Původně jednokřídlou budovu rozšířil v roce 1869 Alfons Aichelburg na čtyřkřídlý zámek, který zároveň doplnil o asymetricky umístěnou věž při jihozápadním nároží. Dnešní vzhled získal v letech 1906 - 1910, kdy nechali tehdejší majitelé Czernin-Morzinové přistavět mohutné centrální schodiště na jižním průčelí.

V roce 1945 byl zámek konfiskován, mobiliář byl odvezen do sběrny Národní kulturní komise. V roce 1947 jej získal místní národní výbor pro kulturní potřeby. V zámku byla nakonec zřízena internátní škola v přírodě, která ho využívala až do konce 80. let minulého století. Od roku 1997 je zámek v soukromých rukou a bez využití.

Zámek 19. srpna 2018 vyhořel. Zcela zanikly veškeré střechy, výrazně byly poškozeny stropy nad prvním patrem, chybí jakékoliv zastřešení. Nejméně poškozené zůstalo nejstarší jižní křídlo se zdobenými štukovými stropy v prvním patře. Ještě na podzim 2018 se podařilo zámek provizorně zastřešit s pomocí nepromokavých plachet, avšak v zimě 2021–2022 došlo vlivem sněhu a následné neúdržby k prolomení téměř všech stropů nad druhým podlažím čelní budovy. V průběhu jara a léta 2022 byly odklizeny zřícené konstrukce.