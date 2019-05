Kruté vystřízlivění. Tak lze výstižně označit současnou situaci s krkonošským zámkem. Jeho nový majitel, který po loňském srpnovém požáru koupil nevyužívanou historickou památku za 10 milionů korun, provedl první investice a připravoval plány na vybudování rekreačního a společenského centra s kinem, skončil ve vazební věznici. Vladimír Racek tam sedí už od 18. března. Deníku to potvrdili na Krajském soudu v Českých Budějovicích.

Racek se svojí rodinou stojí za firmou Nové Zálesí a společností s ručením omezeným Zámek Horní Maršov, založenou loni v říjnu těsně před koupí krkonošské barokní památky. Zámek si vzápětí pořídila od společnosti Sagna ruského podnikatele Sergeje Majzuse. Zájem o něj měla už před srpnovým požárem. Součástí kupní smlouvy byl dodatek o zahájení oprav ještě před nabytím nemovitosti. To nový majitel splnil, když se snažil objekt zajistit před přicházející zimou a zakryl vyhořelou střešní část.

Plánované záměry k víceúčelovému využití a opravy jsou momentálně u ledu. A patrně tam dlouho zůstanou. Vladimír Racek totiž v současné době figuruje mezi obviněnými, kteří se měli podílet jako organizovaná skupina na založení požáru autobazaru v Humpolci v listopadu 2017 a jsou důvodně podezřelí z úmyslného zapálení maršovského zámku loni v srpnu. Do vazby ho vzal v březnu Okresní soud v Pelhřimově. Racek podal stížnost, kterou Krajský soud v Českých Budějovicích 18. dubna zamítl. Kvůli předchozímu trestu je v podmínce.

Strávil dva roky ve vězení

Vladimír Racek byl odsouzen 24. května 2011 v Táboře k šesti letům vězení za machinace v humpolecké textilce Sukno. Vrchní soud v Praze 23. srpna 2012 mu snížil trest na 4,5 roku. Přesto se půl roku skrýval v Praze a odmítal nastoupit do vězení. Bylo na něj vyhlášeno celostátní pátrání. Na sklonku února 2013 policisté zatkli Racka v domě jeho přítelkyně a převezli do pankrácké věznice.

Do výkonu trestu nastoupil 22. února 2013. Ale již za dva roky, 27. května 2015, ho Obvodní soud pro Prahu 4 podmínečně propustil se zkušební dobou 48 měsíců. Podmínka platí do 27. května letošního roku. V nynějším případu žhářů hrozí obviněným v případě prokázání viny trest odnětí svobody na 8 - 15 let.

Dobrý pocit vystřídal šok

„Je to nepříjemné překvapení,“ reagoval na informaci o zadržení majitele zámku Jiří Balský, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. On, stejně jako další lidé, kteří přišli s Vladimírem Rackem do kontaktu, však nezávisle na sobě potvrdili, že měli z jeho záměrů a snahy o obnovu historického objektu velice dobrý pocit.

„Po srpnovém požáru střech jsme se obávali, že přijde brzká krkonošská zima a zámek se nestihne prodat, ani vyprojektovat provizorní zajištění zastřešení. Především jižní křídlo s nejhodnotnějšími zdobenými stropy by bez zastřešení pravděpodobně ztratilo značnou část svojí hodnoty během jediné zimy. Ale všechno šlo dobrou cestou. Nový vlastník si stanovil jako prioritu, že ho na zimu zajistí. To také udělal, i zásluhou místních firem, které dokázaly pružně zareagovat. Věřím, že jsme na dobré cestě,“ pozitivně hodnotil Balský letos v březnu v rozhovoru pro Deník úsilí nového majitele, aniž by tušil, že tou dobou ho zadrželi policisté. „Měl strukturovaný postup záchrany zámku. Setkání byla pozitivní, komunikace a předávání informací probíhaly až do března velice dobře,“ uznal šéf regionálních památkářů.

„Zdálo se, že se zámku blýská na lepší časy,“ řekl starosta Horního Maršova Pavel Mrázek. Ačkoliv ve společnosti Zámek Horní Maršov, která je vlastníkem objektu, figurují jako jednatelky Anna Racková a Tereza Racková a Vladimír Racek je veden jako prokurista, všichni ví, že záležitosti kolem obnovy maršovského zámku řešil muž, který nyní sedí ve vazební věznici. „Je to vázané na jednoho člověka, s ním to stojí a padá,“ naprosto se shodli starosta Mrázek i památkář Balský.

„V nejbližší době budeme kontaktovat zástupkyně společnosti, které jsou v pozici jednatelek. Budeme se chtít setkat a řešit, co dál,“ prozradil následný postup Jiří Balský. „My situaci monitorujeme a nezbývá nám nic jiného než čekat na výsledek vyšetřování,“ pokrčil rameny maršovský starosta.

Oba tuší, že budoucnost zámku v Horním Maršově se ponořila do husté mlhy. „Situace je velmi špatná,“ poznamenal Pavel Mrázek. „Obáváme se dalšího vývoje,“ vycítil po odhalení informací o zadržení majitele Jiří Balský. „Každopádně jednoznačná je jedna věc. Stát zámek nezachrání formou vykoupení, ani vyvlastnění,“ uvedl ředitel Národního památkového ústavu z územního pracoviště v Josefově.

Majitel plánoval rekreační centrum s kinem

Vybudování rekreačně společenského centra. To byl záměr, který měl s dlouhodobě nevyužívaným zámkem v Horním Maršově nový majitel.



„Žádné bourání zámku a přestavba na apartmánový dům. Nic takového nebylo v plánu majitele,“ vyvrátil spekulace projektant Jan Chaloupský z Trutnova, který připravoval studii, statický posudek a zajištění objektu tak, aby přežil zimu. „Pan Racek měl strategii na rozvoj areálu, chtěl z něj udělat rekreačně společenské centrum. Zahrnovalo ubytovací prostory i část, která by sloužila veřejnosti. Mimo jiné uvažoval o obnově kina, které tam kdysi bylo. Začali jsme pracovat na 3D studii funkčního využití,“ upřesnil Chaloupský.



Podle něj nový majitel usiloval o zachování historických částí barokní stavby z roku 1792. „Chtěl v zámku zachovat nejcennější partie,“ potvrdil trutnovský projektant, který tuší, že situace se zadržením majitele maršovského zámku a obvinění, že se podílel na jeho zapálení, bude mít neblahé důsledky. „Mám obavy, že dojde k devastaci zámku,“ řekl Jan Chaloupský.