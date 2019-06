Po radnici chtějí, aby situaci řešila. Po firmě KVK Parabit, aby zastavila noční provoz a omezila výrobu. „U nádraží je to jako v rafinérii,“ poukazují na místo v centru u hlavní silnice na Trutnov, kde firma vlastněná švýcarskou korporací pracuje v nepřetržitém celodenním provozu.

Tvrzení, že společnost KVK Parabit limity hlučnosti a zamoření ovzduší nepřekračuje, instalovala biofiltry a má připravené investice přes dvacet milionů korun do snížení ekologické zátěže. To si odnesli z pondělního jednání zastupitelstva ve Svobodě nad Úpou lidé, kteří opakovaně poukazují na zápach a hluk ve městě. Obtěžuje je během dne i v noci. Táhne se především směrem k rodinným domkům ve stráni nad výrobním závodem.

Není to pro ně vysvětlení, které by je uspokojilo a uklidnilo. Firma KVK Parabit se opírá o měření, prováděná hygieniky a krajským úřadem i kontroly České inspekce životního prostředí. „Tato oficiální měření potvrzují, že z hlediska zápachu a hluku limity nepřekračujeme a zákony neporušujeme. Koncentrace škodlivin se snižuje,“ uvedl na zastupitelstvu člen představenstva KVK Parabit Miroslav Konečný. "Provoz v noci nemůžeme zastavit kvůli výrobním procesům," vysvětloval.

„Zápach a hluk jsou nesnesitelné,“ namítla Sára Berrová, která bydlí na Sluneční stráni a zápach jí jde přímo do oken. Podepsala petici za zastavení noční výroby. "V noci nemůžeme spát, v létě musíme mít v noci zavřená okna. I další lidé, kteří žijí na Sluneční stráni léta letoucí, potvrzují, že situace se rozhodně nelepší, ale naopak zhoršuje,“ prohlásila Berrová.

Domů si pořídila hlukoměr, který ukazuje nadlimitní hodnoty. "Kontroloři by k nám měli přijít v noci, aby viděli, co se tady děje, a neměřit pouze průměrné hodnoty během dne," dodala.

Na radnici se nahromadily stížnosti. Pod petici se podepsalo 32 lidí ze Svobody nad Úpou.

"Město nemá páky, jak omezit výrobu soukromé společnosti," upozornil starosta Svobody nad Úpou Jiří Špetla. Rada města si nicméně vyžádala dostupná měření a výstupy z kontrol, provedených ve firmě za poslední roky. Potvrdily, že výroba asfaltových pásů ve Svobodě nad Úpou splňuje normy, týkající se hluku, prašnosti a emisí pachových látek.

Zástupci města provedli ve výrobní firmě kontrolní prohlídku. Situací se zabýval také odbor životního prostředí krajského úřadu, který svolal místní šetření.

Zastupitelé Svobody nad Úpou na pondělním veřejném zasedání odhlasovali, že podají podnět krajskému úřadu na stanovení specifických emisních limitů ve městě a prověří možnosti provádění měření hluku autorizovanou firmou.

"Zápach a hluk, to je problém i pro hosty, kteří do Svobody přijedou," poznamenala Sára Berrová. Podle ní někteří obyvatelé už reagovali na situaci tím, že prodali své domy. "Několik se jich už prodalo a další lidé také uvažují nad tím, že domy na Sluneční stráni prodají a odstěhují se," řekla. "My tam zůstat chceme. Budeme dál bojovat za to, aby se situace výrazně zlepšila," zdůraznila Sára Berrová.