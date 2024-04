Záměr na západní obchvat Trutnova je starý už desítky let, figuroval v územním plánu města už před rokem 1989, aby ulehčil silničnímu provozu ve městě. ŘSD v současné době prověřuje trasování obchvatu, zpracovává technicko-ekonomickou studii území. Na příjezdu do Trutnova od Hradce Králové instalovalo speciální zařízení. Nejde o radary, jak lidé spekulují, ale o přístroj, který zaznamenává frekvenci dopravy.

Obchvat by navazoval na sjezd z budoucí dálnice D11. Začínal by na příjezdu do Trutnova na plánované okružní křižovatce u autosalonu Volvo na Bojišti, vedl by za hřbitovem a kolem průmyslových zón Volanovská a Krkonošská. U kruhového objezdu u Tesca by se napojil na hlavní tah na hory.

Západní obchvat byl v plánu města už před několika lety

„ŘSD zpracovává studii, která má ověřit, že obchvat lze realizovat v koridoru, který vytyčuje trutnovský územní plán. Do konce letošního roku bychom měli znát výsledek. Doufám, že další kroky budou následovat a obchvatu se dočkáme v co nejkratší době po dokončení dálnice,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

„Město by vybudování obchvatu rozhodně uvítalo. Po dokončení dálnice z Jaroměře do Trutnova by to mohlo mimo jiné znamenat rychlejší cestu do krkonošských horských středisek,“ dodal starosta Trutnova. Výstavbu obchvatu by financovalo ŘSD.