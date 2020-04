I město Trutnov tak reaguje na opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a připomíná rodičům, kteří tak ještě neučinili, aby své děti přihlásili v souladu s těmito opatřeními.

Zápis k povinné školní docházce

Zápisy se oproti běžné praxi konají bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte by měl přihlášku zaslat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem případně poštou (pokud to není možné, lze předat přihlášku také osobně ve škole) na adresu školy v příslušném školském obvodu. „Pro následující školní rok byly stanoveny termíny zápisu k povinné školní docházce v základních školách zřizovaných městem Trutnovem netradičně, tedy od 01.04.2020 do 15.04.2020, a to s výjimkovou ZŠ kpt. Jaroše, kde zápis bude probíhat až do 19.04.2020,“ říká Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova. Bližší informace o zápisu k povinné školní docházce v jednotlivých trutnovských ZŠ jsou k dispozici na jejich webových stránkách.

V rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání na školní rok 2020/2021 jsou ředitelé zmiňovaných škol povinni v souladu se školským zákonem přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků dle školského rejstříku.

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Termín a organizace zápisu do Mateřské školy, Trutnov v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 se uskuteční v termínu od 04.05. do 15.05.2020, a to bez osobní přítomnosti dětí formou distančního či osobního podání. „Distanční podání žádosti bude možné v termínu od 04.05. do 15.05.2020 e-mailem s elektronickým podpisem na e-mail pracoviště, vhozením do poštovní schránky pracoviště či zasláním poštou na adresu daného pracoviště,“ vysvětluje Vladimíra Priputenová, ředitelka MŠ, Trutnov. Osobní podání žádosti v kanceláři pracoviště bude možné za mimořádných opatření v pondělí 04.05. a v úterý 05.05.2020 vždy od 10:00 do 14:00.

Informace o zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 budou zveřejněny na webových stránkách města i Mateřské školy, Trutnov a v tištěné podobě na jednotlivých pracovištích MŠ. Žádost o přijetí si lze již teď stáhnout na www.mstrutnov.cz/pro-rodice/ a opatřit ji potvrzením od pediatra o řádném očkování dítěte. V případě zdravotního postižení dítěte je potřeba dodat k žádosti i vyjádření školského poradenského zařízení.

V souladu se školským zákonem se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/2021 nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Trutnově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. „Dítě můžeme přijmout i v průběhu školního roku 2020/2021, ale to v závislosti na volné kapacitě jednotlivých pracovišť mateřské školy,“ dodává ředitelka mateřské školy.

I letos se v Trutnově otvírá třída s tzv. Montessori vzděláváním, a to na pracovišti MŠ Komenského.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podávat na tato pracoviště MŠ:

• KOMENSKÉHO 485, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Eva Kisková

tel.: 499 814 957, e-mail: e.kiskova@mstrutnov.cz

• KRYBLICKÁ 423, 541 01 Trutnov – vedoucí pracoviště Mgr. Lenka Tomášková

tel.: 499 813 066, e-mail: l.tomaskova@mstrutnov.cz

• GORKÉHO 289, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Miroslava Babková

tel.: 499 816 354, e-mail: m.babkova@mstrutnov.cz