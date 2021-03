Zápisy do trutnovských škol začnou 1. dubna bez osobní přítomnosti dětí

Zápisy k povinné školní docházce se uskuteční v Trutnově ve všech městem zřizovaných školách od 1. dubna do 16. dubna. Konají se distančně bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Je to kvůli současné epidemické situaci. Zápis do mateřských škol se uskuteční v Trutnově od 3. května do 12. května distanční i prezenční formou. Otvírá se i třída s Montessori vzděláváním. V úterý to oznámila radnice.

Zápisy do trutnovských škol se uskuteční od 1. do 16. dubna distančně bez osobní přítomnosti dětí. | Foto: Miloš Šálek

Při zápisu do základní školy zákonní zástupci přihlásí děti prostřednictvím on-line aplikace. Odkaz na aplikaci a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých základních škol. Ve výjimečných případech je možné podat přihlášku osobně. Termíny osobního podání na jednotlivých školách a postup lze nalézt rovněž na jejich stránkách. • ZŠ kpt. Jaroše: www.zskptjarose.cz • ZŠ Mládežnická: www.zsmltu.cz • ZŠ V Domcích: www.zsvdomcich.cz • ZŠ R. Frimla: www.4zsrf.cz • ZŠ Komenského: www.zskomtu.cz • ZŠ Náchodská: www.zsnachtu.cz • ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Voletiny: www.zsvoletiny.cz Zapisují se primárně děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. V rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání na školní rok 2021/2022 jsou ředitelé základních škol povinni v souladu se školským zákonem přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků dle školského rejstříku. ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Zápis do mateřských škol v Trutnově bude probíhat od 3. května do 12. května distanční i prezenční formou. Distanční podání žádosti bude možné po celou dobu zápisu těmito způsoby: 1) do datové schránky Mateřské školy, Trutnov (ID datové schránky: 4mpk2jf), 2) e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce adresovaným příslušné MŠ, 3) vhozením do poštovní schránky příslušné MŠ, 4) zasláním poštou na adresu příslušné MŠ. Prezenční (osobní) podání žádosti bude možné pouze 6. a 7. května (čtvrtek a pátek), vždy od 10 do 14 hodin v kanceláři příslušného pracoviště MŠ, a to za dodržení mimořádných ochranných opatření. Žádost o přijetí si lze již nyní stáhnout na webových stránkách MŠ www.mstrutnov.cz/pro-rodice/ a opatřit ji potvrzením od pediatra o řádném očkování dítěte. V případě zdravotního postižení dítěte je potřeba dodat k žádosti i vyjádření školského poradenského zařízení. Při distančním podání žádosti je potřeba přiložit také scan rodného listu dítěte. V případě prezenčního podání stačí originál rodného listu k nahlédnutí. V souladu se školským zákonem se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Trutnově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. TŘÍDA S MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍM V letošním roce se opět v Trutnově otvírá třída s Montessori vzděláváním, a to na pracovišti MŠ Komenského. „Jediným kritériem pro přijetí do této třídy bude zájem rodičů dítěte o Montessori filozofii, který ověříme ještě před zápisem při vzájemné komunikací o tomto přístupu ke vzdělávání. Informace o Montessori pedagogice mohou rodiče nalézt na stránkách spolku Montessori www.montessoritrutnov.cz,“ vysvětluje Vladimíra Priputenová, ředitelka MŠ Trutnov. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podávat na tato pracoviště mateřských škol: Komenského 485, Kryblická 423, Gorkého 289, Žižkova 465, V Domcích 106, Tkalcovská 542, Novodvorská 617, Úpská 559, Horská 282, Benešova 222, Voletiny 128.