Navrhované umístění parkovacího domu by podle bytových samospráv z Pampeliškové ulice vedlo k výraznému zhoršení kvality bydlení pro řadu okolních bytových domů. Sdělily to v prohlášení, kterým zareagovaly na informace zveřejněné vedením města. „Přes parkovací dům cesta k lepší Zelené Louce nevede. Pojďme společně hledat jinou cestu,“ požadují. Prohlášení dostal Deník k dispozici.

Samosprávy chtějí lepší Zelenou Louku

„K výstavbě parkovacího domu není zpracována žádná urbanistická studie, která by měla být součástí plánu Revitalizace sídliště Zelená Louka. Samosprávy nebyly informovány o přípravě tak zásadní výstavby a nebyly přizvány k žádnému společnému jednání. Tvrzení, že užívání parkovacího domu bude bezplatné, je v naprostém rozporu s oficiálním požadavkem města, které v zadání studie parkovacího domu uvádí zcela jednoznačný požadavek, aby parkovací dům byl zpoplatněn,“ upozornili v prohlášení zástupci samosprávy bytového družstva Pampelišková a SVJ 508-509, SVJ 510-512. Uvedené samosprávy představují celkem 152 bytů, což znamená zhruba 350 až 400 občanů.

Nechtějí koukat z balkonu do fasády. Obyvatelé jsou proti parkovacímu domu

Navrhují zpracovat „Plán organizace parkování v klidu“ v rámci Strategického plánu rozvoje města Trutnova na období 2020-2025, a to ve spolupráci s dalšími samosprávami. Požadují zastavení činností směřujících k výstavbě parkovacího domu u obchodního centra CityMarket. Nabízejí městu spolupráci k vytvoření koncepčního přístupu k parkování na sídlišti Zelená Louka při plánované revitalizaci sídliště. K jednání mají připravený návrh na dobudování parkovacích ploch v jednotlivých lokalitách sídliště tak, aby občané mohli parkovat v docházkové vzdálenosti.

„Samosprávy navrhují vytvořit sdružení samospráv sídliště Zelená Louka, které bude v přípravě a provádění revitalizace sídliště s městem spolupracovat. Samosprávy chtějí lepší Zelenou Louku,“ uvedli zástupci bytových samospráv v prohlášení.

Parkování by bylo bezplatné

Výstavba parkovacího domu by měla zvýšit kapacitu míst vedle nákupního centra ze současných 120 na 275. Radnice slíbila, že parkování bude bezplatné. Starostu Trutnova Michala Rosu mrzí, že se první velká akce na Zelené Louce, která měla spustit postupnou revitalizaci sídliště, vyvinula tímto způsobem. „Očekával jsem, že se záměr se stavbou parkovacího domu někomu nebude líbit, ale takhle velký odpor jsem nepředpokládal,“ připustil starosta Trutnova.

„Mrzí mě to, ačkoliv postoj občanů do určité míry chápu. Každý chce řešit problémy, ale nechce se na jejich řešení dívat z okna. Současně rozumím tomu, že byť má celá Zelená Louka problémy s parkováním, tak zrovna toto místo je na tom z celého sídliště nejlépe. Nicméně tento prostor má několik výrazných pozitivních dispozic - může tam vzniknout hodně parkovacích míst, nebudou na úkor zeleně, nachází se v dobré docházkové vzdálenosti,“ uvedl Rosa.

Plán Trutnova na stavbu parkovacího domu narazil na odpor obyvatel paneláků

Další místa, která pro stavbu parkovacího domu přicházejí do úvahy, se podle trutnovského starosty vyskytují v okrajových částech sídliště. „Žádné z nich však nedisponuje potenciálem takového počtu parkovacích míst. Nebudeme mít možnosti na to, abychom vybudovali na Zelené Louce čtyři menší parkovací domy, navíc bez dotace,“ řekl Rosa.

Ten se ohradil proti tomu, že by zástupci samospráv nedostali informaci o tom, že parkování v parkovacím domě bude bezplatné. „Opakovaně byli ujištěni, že parkování bude bezplatné. Se zástupci samospráv jsem se sešel a o věci jsme jednali, taktéž byli z mé strany i ze strany města informováni o dalším průběhu realizace záměru,“ zdůraznil starosta Trutnova.

Kvůli požární technice ubydou místa

V Pampeliškové ulici se může vyskytnout problém s obnovením nástupních ploch pro požární techniku, které požaduje hasičský záchranný sbor. V krajním případě to může podle vedení města znamenat ztrátu až padesáti současných míst k parkování. „Už víme, že navrhované řešení se zřízením nástupních ploch pro požární techniku z vnitrobloku bytových domů nebude možné u všech domů. Bude proto důležité vědět, o kolik současných parkovacích míst v Pampeliškové ulici skutečně přijdeme. Pokud by to mělo být až 50, pak to bude zásadní věc a parkovací dům bude opravdu potřeba,“ poukázal na možný problém starosta.

„Nemám momentálně dostatek informací k tomu, abych mohl navrhnout zastupitelům zastavení příprav parkovacího domu. Neumím si představit, že bychom za půl roku zjistili, že v Pampeliškové ulici přijdeme o zásadní počet míst a nebudeme vědět, kam auta dát. Tolik prostoru, aby se rozptýlila v okolních ulicích, není,“ vysvětlil Rosa.

1/22 Zdroj: Atelier Tsunami Vizualizace parkovacího domu na Zelené Louce na největším trutnovském sídlišti, který chce stavět město. 2/22 Zdroj: Atelier Tsunami Vizualizace parkovacího domu na Zelené Louce na největším trutnovském sídlišti, který chce stavět město. 3/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 4/22 Zdroj: Atelier Tsunami Vizualizace parkovacího domu na Zelené Louce na největším trutnovském sídlišti, který chce stavět město. 5/22 Zdroj: Atelier Tsunami Vizualizace parkovacího domu na Zelené Louce na největším trutnovském sídlišti, který chce stavět město. 6/22 Zdroj: Atelier Tsunami Vizualizace parkovacího domu na Zelené Louce na největším trutnovském sídlišti, který chce stavět město. 7/22 Zdroj: Atelier Tsunami Vizualizace parkovacího domu na Zelené Louce na největším trutnovském sídlišti, který chce stavět město. 8/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 9/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 10/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 11/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 12/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 13/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 14/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 15/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 16/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 17/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 18/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 19/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 20/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 21/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy. 22/22 Zdroj: Jan Bartoš Trutnov chce vybudovat na Zelené Louce vedle CityMarketu parkovací dům s 250 místy.

Bez ohledu na situaci okolo plánované výstavby parkovacího domu město Trutnov bude pokračovat v přípravě zadání Studie regenerace sídliště Zelená Louka. „Stále jsme přesvědčeni, že sídliště si celkovou revitalizaci zaslouží. Nechceme ubírat stávající zelené plochy na úkor parkovacích míst. Zeleň v lokalitě totiž je podle průzkumu jedním z největších plusů sídliště. Pokud tedy nezrealizujeme parkovací dům nebo nedojde na zázrak, problém s parkovací kapacitou jiným způsobem nevyřešíme,“ dodal starosta Trutnova.

Architekti zpracovali studii

Parkovací dům je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce s parapety, které zamezují oslňování okolních bytů světlomety aut, a s předsazenou fasádou. Pro město zpracoval architektonickou studii náchodský Atelier Tsunami. Lokalita by splňovala podmínky dotace. Náklady na výstavbu parkovacího domu se pohybují kolem 180 milionů korun. Radnice chce požádat o dotaci, na stavbu parkovacího domu by mohla dostat až 80 milionů korun.

Místo jednoho sedm. Okolí Trutnova obsadí příští rok úsekové radary

„Směrem k ulici Horská je dům nejvíce vystaven slunečnímu svitu. Ten využívají fotovoltaické panely k výrobě elektřiny, která bude v kombinaci s menším úložištěm zajišťovat soběstačný provoz parkovacího domu (osvětlení, provoz závor), přebytky pak budou odprodány do veřejné sítě a v budoucnu je možné je využít k nabíjení elektroaut. Fotovoltaické panely stíní vnitřní prostředí a umožňují přirozené větrání objektu. Směrem k bytovým domům tvoří fasádu síť s popínavou zelení pohlcující hluk, světlo a prach z parkovacího domu a zkvalitňující tak okolní prostředí. Pohledy z oken okolních bytů budou tedy směřovat do zeleně,“ upřesnil jednatel Atelieru Tsunami Michal Ježek.

Pro snadnější orientaci přijíždějících aut je na nároží umístěn symbol P, vstup a vjezd je doplněn zahloubeným reliéfem draka - symbolem města Trutnov.