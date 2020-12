/FOTO/ V dubnu příštího roku začne výstavba krytého bazénu ve Vrchlabí v areálu Vejsplachy. Za 188 milionů korun bez DPH ho postaví firma Metrostav, která vyhrála tendr díky nejnižší ceně, druhá byla firma Syner. Hotový má být do konce října 2022. Vybudování bazénu schválilo na úterním zasedání ve velkém sále Kulturního domu Střelnice zastupitelstvo Vrchlabí. Pro výstavbu bazénu hlasovalo 16 zastupitelů, 4 z opozice byli proti, 1 se zdržel hlasování.

Krytý bazén bude. Zastupitelé Vrchlabí schválili výstavbu za 188 milionů korun. | Foto: Město Vrchlabí

Kapacita bazénu bude 186 míst, denně by se v něm mohlo pohybovat zhruba pět stovek lidí. Město bude krytý bazén nejprve provozovat samo. Stanovenou už má sazbu za vstupné. Za 1,5 hodiny zaplatí návštěvníci 150 Kč, zvýhodněné vstupné by mělo činit 85 Kč. Roční ztráta města za provoz se odhaduje na 1,5 až 2,5 miliony korun. V dalších letech, až bude bazén postavený, se počítá s vybudováním wellness centra. To by se stalo součástí celého bazénového komplexu, vybudování za 40 až 50 milionů korun a provoz by měl zajišťovat soukromý investor. Na wellness centrum už město získalo územní rozhodnutí.