/FOTO, VIDEO/ Když bylo Viktorovi patnáct, utrpěl úraz páteře. Před rokem a půl ho zavalily v lese klády. Lékaři mu oznámili, že už nebude nikdy chodit. Úplné přerušení míchy ho upoutalo na vozík. Tělo zůstalo od pasu dolů ochrnuté. Rehabilitační lékař Peter Olšák z léčebných lázní Janské Lázně přesto dokázal Viktora rozpohybovat. Metoda elektroakupunktury působí skoro zázračně. „Přijde nám, jako by se jeho tělo probouzelo,“ řekla Viktorova maminka Petra Lauková. Viktor není jediný pacient, u kterého inovativní a světově unikátní léčba zabírá.

Peter Olšák léčí šestnáctiletého Viktora Lauka pomocí elektroakupunktury. | Video: Státní léčebné lázně Janské Lázně

V říjnu 2022, když bylo Viktorovi patnáct, šel na procházku se svým psem Miou do lesa jako každý jiný den. Byl vždy spíše neposedný a rád sportoval, tak ani při procházkách s Miou nesměla být nuda, proto spolu nevynechali žádný parkourový kousek. Když se u lesa objevila hromada klád, byla to pro oba výzva. Klády se však pod nohama Viktora pohnuly a zavalily ho. Utrpěl úraz páteře, který upoutal na vozík. Tělo zůstalo od pasu dolů ochrnuté. Kompletně přerušená mícha převrátila jeho život naruby. Chlapec z Děčína se léčí v Janských Lázních, kde nastoupil v září do 1. ročníku Střední školy Olgy Havlové pro žáky s tělesným postižením.

Šestnáctiletý chlapec Viktor Lauko z Děčína se léčí v Janských Lázních. V září tam nastoupil do 1. ročníku Střední školy Olgy Havlové pro žáky s tělesným postižením. Na světě přitom dosud neexistovala funkční forma léčby pro pacienty s úplným přerušením míchy. Janské Lázně se zabývají léčbou ochrnutí pomocí elektroakupunktury už několik let.

„Když se stal Viktorovi úraz a lékaři nám řekli diagnózu, že syn už nebude chodit, tak jsme zjišťovali, co by se s tím dalo dělat. Jeho pobyt v Janských Lázních nám dává smysl. Je tam skvělá péče. Jsme hrozně vděční, že jsme se dostali k panu doktorovi Olšákovi. Cítíme naději, že to není konec, že se může v léčbě pokračovat a jít dál,“ zdůraznila Petra Lauková.

Autorem inovativní léčebné metody je rehabilitační lékař Peter Olšák pocházející ze slovenské Ilavy. V dětské léčebně Vesna v Janských Lázních působí od roku 2020. Léčbu elektroakupunkturou u něj absolvovalo již více než 700 pacientů s těžkými poruchami hybnosti.

Peter Olšák léčí ve Vesně ochrnutí unikátní kombinací akupunktury a elektroléčby

Akupunkturní jehly s elektrickým proudem

Metoda propojuje tradiční akupunkturu se současnými znalostmi fyzikální léčby. Lékař napíchne pacientovi akupunkturní jehly a poté pomocí přístroje přivede do akupunkturních jehel elektrický proud. To pacienti vnímají jako mravenčení a při větší intenzitě dochází také k viditelným svalovým kontrakcím. Proud pomáhá dráhám v těle, které jsou poškozeny, aby lépe fungovaly.

U Viktora se podařilo částečně obnovit pohyb v trupu a dolních končetinách, přestože utrpěl kompletní přerušení míchy. „V praxi se to projevuje tak, že pacient přestane od určité výšky trupu cítit své tělo a nedokáže ovládat svůj pohyb pod touto hranicí. Tak tomu bylo i u Viktora a tento stav trval 13 měsíců od úrazu. Jakmile se dostal k léčbě pomocí elektroakupunktury, začal postupně aktivně používat svaly trupu a v oblasti kyčlí. Dnes je schopen částečně hýbat nejen trupem, ale také dolními končetinami. Stále u něj ale přetrvává kompletní porucha vnímání pohybu,“ popsal případ chlapce z Děčína Peter Olšák.

„Viktor se svojí diagnózou neměl nárok na elektroléčbu. Řekli nám, že to je zbytečné. My jsme se však nevzdali a hledali cestu. Našli jsme ji v Janských Lázních. Už od druhé aplikace elektroakupunktury reagují Viktorovy nohy mnohonásobně více. Vidím, že se otevřela cesta pacientům k léčbě. Díky panu doktorovi jsou patrné změny a pokrok také u dalších pacientů,“ ocenila Petra Lauková.

Rozpohyboval i další ochrnuté pacienty

Peter Olšák přidává také příklad dalšího pacienta s kompletním přerušením míchy, u kterého prokazatelně dochází k obnově pohybu. Metodou elektroakupunktury léčí 32letou ženu, která utrpěla těžký úraz míchy s úplnou ztrátou pohybu a vnímání.

„Po pěti aplikacích elektroakupunktury umí částečně aktivovat některé pohyby trupu a v kyčlích, dochází dokonce i ke změně vnímání v těchto částech těla. Věřím, že se ještě podaří těmto pacientům další obnova pohybu, aby mohlo dojít ke zkvalitnění jejich běžného života navzdory těžkému postižení. Naší vizí je provést aplikace u dalších pacientů, aby bylo možné zjistit, u kolika procent pacientů s kompletním přerušením míchy bude naše léčba účinná,“ upřesnil autor léčebné metody.

K léčbě se mohou hlásit lidé, kteří mají potvrzenou diagnózu kompletního přerušení míchy. Mezi další kritéria patří doba od úrazu, respektive propuštění ze spinální jednotky do 6 měsíců od úrazu a stav bez obnovy pohybu nebo citlivosti trupu a končetin.

U pacientů není pokrok stejný, vždy záleží na povaze a závažnosti postižení. Spektrum diagnóz, u kterých aplikaci této metody v Janských Lázních zvažují, je velmi široké.

„Je potřeba vždy zhodnotit celkový stav pacienta a nastavit si reálné cíle. Metoda je vhodná pro většinu ochrnutých pacientů, u kterých se pohyb obnovuje velmi pomalu. Jsou po mozkové mrtvici, poškození míchy a poranění periferních nervů. Dobrých výsledků dosahujeme i v léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou, u kterých dojde k akutní atace, která vyústí do omezení pohybu. Čím je postižení těžší, tím je důležitější, aby pacienti aplikaci dostali rychle,“ vysvětlil Peter Olšák.

Díky vývoji speciálních akupunkturních jehel, vyvinutých na Univerzitě Palackého v Olomouci, bude zároveň aplikace pro pacienta v budoucnu více komfortní. „Jehly jsou inovativní především třemi hlavními parametry, kterými jsou zvýšená účinnost výsledku o 30 - 40 procent oproti klasické jehle pro akupunkturu, větší komfort pro pacienta při aplikaci a nižší riziko nežádoucího vytažení během aplikace,“ dodal rehabilitační lékař Peter Olšák. Léčba v současné době není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedna třicetiminutová aplikace stojí 500 korun.