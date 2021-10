Po loňském neúspěchu v krajských volbách, v nichž komunisté získali 4,51 procent hlasů, Ondráček jako krajská jednička pronesl: "Výsledek dobrý není. Příčiny známe, ale je potřeba je umět i pojmenovat a chtít to řešit. Uvidíme, zda je to už dostatečná facka." Teď přišel ještě větší úder, který vyřadil komunisty z Poslanecké sněmovny.

V Královéhradeckém kraji dostali komunisté 3,44 procent hlasů, Ondráček z nich měl jako jediný více než tisíc preferenčních hlasů. "Děkuji za 1289 přednostních hlasů, což bylo 12,69 %. Na obhájení mandátu to však nestačilo. Po osmi letech mi tak začíná další etapa života. Jsem na ni připraven," vyjádřil se Zdeněk Ondráček k volebnímu výsledku na sociální síti.

Komunista Zdeněk Ondráček končí v Poslanecké sněmovně. Trutnovský zastupitel vedl ve volbách KSČM jako krajská jednička. Před rokem se komunisté nedostali do krajského zastupitelstva, letos vyklidí pozice ve Sněmovně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.