„Jako bývalá reprezentantka v biatlonu jsem se chtěla během mateřské dovolené v něčem alespoň trochu realizovat a předávat zkušenosti a dovednosti. Přišlo mi to jako fajn nápad,“ vysvětlila, proč v zimě 2019 založila běžkařskou školu.

„Nejvíce učím v běžkařském areálu Vrchlabí Vejsplachy, nejraději v Jilemnici na Hraběnce, pokud to sněhové podmínky dovolí. Fajn je i Benecko, na Horních Mísečkách jsem už také učila,“ doplnila místa, kde její běžkařské hodiny probíhají. „Mým přáním je, aby se klienti díky kurzu dopracovali k efektivní jízdě a na běžkách zažívali radost z pohybu,“ zdůraznila.

Zdeňka Vlášková se narodila v Jilemnici, kde v průběhu studia na sportovním gymnáziu nastartovala svoji sportovní kariéru. Kvůli reprezentačním povinnostem v biatlonu se přestěhovala do Jablonce nad Nisou. Tam po ukončení sportovní kariéry v roce 2011 ještě nějakou dobu žila. Pracovní příležitost ji poté zavedla do Prahy. Práce v marketingovém oddělení českého výrobce jízdních kol Author bicycles pro ni znamenala velkou zkušenost a zábavu zároveň. Krátce před narozením syna Vojtěcha následoval návrat do milovaných Krkonoš s manželem Michalem.

„Mateřství je nejkrásnější věc, která mne v životě mohla potkat. Zároveň jsem po dosažení Vojtěchových devíti měsíců začala cítit, že je čas se krůček po krůčku opět v něčem realizovat. V mých skromných plánech nakonec zvítězily běžky. K mému rozhodnutí přispěl i fakt, že jsme se jako rodina usadili v Jilemnici, kde většina obyvatel žije sportem tělem i duší,“ řekla Zdeňka Vlášková.

Biatlon sleduje v televizi. „Pokud jsem zrovna doma a běží závod, ráda se podívám, ale přiznám se, že svůj program závodům nepřizpůsobuji. Mistrovství světa v Novém Městě na Moravě budu samozřejmě sledovat,“ dodala.

