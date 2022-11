Novou otužileckou skupinu založil před měsícem ve Vrchlabí 22letý Roman Mašek, který ve městě buduje atypickou posilovnu a otužování se věnuje šest let ve stylu nizozemského ledového muže Wima Hofa. Zájem roste, při společných nedělních otužovacích lekcích se sešlo i devatenáct lidí. Do vody se chodí ve vrchlabském rybníku Kačák v pozdních odpoledních hodinách. Stojatá voda je podle Maška pro začátečníky vhodnější než Labe. Chce tam chodit i během celé zimy.

Pobytu ve studené vodě předchází precizní dechové cvičení. „Začínáme dechovým cvičením, známou metodou Wima Hofa, která je založená na hyperventilaci. Díky tomu se v těle vyplavují stresové hormony a je lépe připravené na chlad. Poté se rozhýbeme, zahřejeme. Dáváme si cvičení, která prospívají i na bolesti zad a kyčlí, což trápí většinu populace,“ říká zakladatel a vedoucí vrchlabské otužilecké skupiny.

Uvolnit se a kontrolovat dech

Ve studené vodě tráví členové skupiny zpravidla dvě až tři minuty. „Někteří otrkanější otužilci plavou, pro jiné je lepší si do vody nejprve sednout a uklidnit se. Po dvou až třech minutách jdeme z vody ven. Je důležité uvolnit se, kontrolovat dech. Na tom je založené otužování. Není podstatné být ve studené vodě desítky minut, to pro většinu populace ani není prospěšné. Principem otužování je razantní výkyv teplot, kterým se v těle nastavují procesy adaptace,“ vysvětluje.

Švédský vodní buldozer zbavuje Kačák přebujelých rostlin. Jsou jich tuny

Podle Maška jsou pro každého člověka výhody otužování jiné. „Je to fyzická stránka, imunita, rychlejší regenerace. Chlad působí protizánětlivě. Přínos je i v psychice. Když se člověk naučí ovládat stres ve studené vodě, je to přenositelné do běžného života,“ říká.

Příznivé účinky otužování poznala také Jana Forbelská z Lánova. „Začala jsem s otužováním kvůli zdraví, měla jsem určité zdravotní problémy. Zjistila jsem, že člověk vyleze nabitý, studená voda mu dodá energii. Předtím jsem se koupala vždycky jenom v létě do konce srpna, letos jsem poprvé šla do vody později. V červnu jsem začala chodit do Labe, teď chodím ve skupině na Kačák. Je dobré, že nás je víc, do studené vody se leze lépe ve více lidech než sám. Chtěla bych pokračovat i v zimě,“ sděluje dojmy z otužilecké skupiny.

Z vody nelze vyjít naštvaný

Zatímco Jana Forbelská je úplným nováčkem, Jaroslav Knap z Kunčic nad Labem se věnuje otužování 25 let. „Nechtělo se nám s klukama na internát, tak jsme začali chodit do Labe. Všichni onemocněli, kromě mě,“ vzpomíná na první zkušenost. „Zjistil jsem, že ze studené vody nelze vyjít naštvaný. Pro mě to byla spíš taková duchovní cesta v tom, že voda odplavuje negativní emoce, léčí nemoci, závislosti, cokoliv. Postupem času jsem otužování přestal brát sportovně, jdu se do studené vody vypnout,“ přibližuje svůj přístup Jaroslav Knap. Pravidelně se chodil koupat do Labe. Když zjistil, že se ve Vrchlabí zakládá otužilecká skupina, hned se přidal.

Aquacentrum Vrchlabí už má napuštěný bazén, stavbu zkomplikoval odliv Ukrajinců

„Jsem rád, že se nás začalo scházet více pohromadě. Věnujeme se dýchacím technikám, to je něco nového. Až Roman Mašek mě dovedl k tomu, abych se hýbal ve studené vodě. Končetiny se začnou prokrvovat. Je to dobré i kvůli zdraví. V září jsem byl nachcípaný, tak jsem si vlezl do Labe a viróza byla pryč,“ dodává.