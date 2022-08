Žena musela porodit mrtvé dítě. Embolie málem připravila o život i ji

Po narození dcery a rodičovské se již do továrny nevrátila a na několik let zakotvila v místním supermarketu, kde se z pozice pokladní postupně vyšplhala až do funkce zástupkyně vedoucího. Už v tu chvíli však cítila, že to není to pravé ořechové.

Po pěti letech pendlování mezi pokladnami, skladem a fakturačním oddělením přišel zlom. „Dozvěděla jsem se, že v Trutnově otevřeli dálkový obor zdravotnického asistenta. Tak jsem to zkusila. Moc jsem se však nepřipravovala, a byla jsem proto dost překvapená, že mne přijali,“ přiznává Čivrná.

Kristýna Čivrná - vrchní sestra na Oddělení následné péče ve vrchlabské nemocnici.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

V té době jí bylo sedmadvacet let a známí ji už měli zaškatulkovanou v lukrativní pozici, která se jen tak neopouští. „Když jsem oznámila, že ze mě bude zdravotní sestřička, ťukali si všichni na hlavu. I doma mi říkali, že to nezvládnu. Mám přece svá léta a navíc i dva potomky. To mi však dodalo ještě více sil,“ vzpomíná.

Dalším impulzem k naplnění jejího nového snu byly ve druhém ročníku školy praxe ve vrchlabské nemocnici. „Tam jsem se najednou cítila, že je to prostě to, co chci dělat. Chtěla jsem si dokázat, že to zvládnu. Prostě jsem chtěla být ze všech nejlepší,“ svěřuje se s tehdejšími pocity.

Andělské povolání

V tom, že se vydala správnou cestou, ji utvrdil i kamarád, který jí v době studia nabídl práci v alzheimerovském centru. „Zavolal mi, zda si nechci zkusit noční. Ze začátku jsem se bála, zda to zvládnu. Nakonec jsem zjistila, že je to právě to, co chci opravdu dělat. Starat se o lidi. Dodnes beru práci ve zdravotnictví jako andělské povolání,“ dodává žena.

České děti mají bolavou duši. Psychoterapii však rodiče věří jen málo

Ve škole se bála, zda nebude vypadat jako Milan Šteindler v kultovní komedii Vrať se do hrobu! „Nakonec jsem tam však nebyla nejstarší. Náš pětiletý dálkový obor studovaly i o dost starší ženy. K maturitě nás došla asi jen čtvrtina. Ale při pohledu na starší spolužačky jsem věděla, že dělám správnou věca za snem může jít člověk ve kterémkoli věku,“ říká.

Nakonec zakotvila ve vrchlabské nemocnici, kde to dotáhla až na pozici vrchní sestry. Se studiem však neskončila. Nyní si dodělává bakalářský titul v oboru všeobecné ošetřovatelství. „Studium mě neskutečně baví. A třeba to bakalářem neskončí,“ dodává s úsměvem.