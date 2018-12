Trutnov, Dvůr Králové - Lékaři i nelékařský zdravotnický personál v nemocnicích si v novém roce polepší. Mzdy se jim zvýší o 10 procent.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Růst se týká špitálů, které patří pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. K podobnému navyšování o 10 % došlo i předchozích dvou letech. „Dále také zavádíme příplatek za směnnost ve výši dva tisíce korun u sanitářů a ošetřovatelů, kterých je ve všech nemocnicích nedostatek a je potřeba jejich mzdy dorovnávat, aby nám neutíkali do jiných oborů. U nelékařského zdravotnického personálu, který již příplatek za směnnost pobíral v roce 2018, bude příplatek navýšen o další dva tisíce korun,“ oznámil Miroslav Procházka, předseda představenstva holdingu.



Peníze na navýšení mezd by měla pokrýt zvýšená úhrada od zdravotních pojišťoven pro rok 2019. „Věřím, že další zvýšení platů přispěje ke stabilizaci lékařského i nelékařského personálu, který je duší našich nemocnic,“ uvedl Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví.



Nově jsou v nemocnicích v Trutnově a v Náchodě zaváděny "věrnostní" odměny pro dlouhodobé zaměstnance, a to ve formě finanční odměny při dovršení významných pracovních jubileí (15 - 45 let práce v dané nemocnici) nebo další benefity, jako příspěvek na stravování, penzijní a životní pojištění (až 7200 korun za rok), úhrada členského příspěvku České lékařské komoře či benefitní karty pro volný čas ve výši 2000 korun za rok. Pro nové zaměstnance je pak možnost stabilizačního příspěvku a zajištění ubytování.



K růstu mezd v nemocnicích krajského holdingu došlo za poslední čtyři roky už čtyřikrát. V roce 2015 měli „nelékaři“ průměrnou hodinovou mzdu 145 korun, v roce 2017 to už bylo 178 korun a za prvních devět měsíců letošního roku 199 korun.



Lékaři si průměrně v roce 2015 přišli za hodinu práce na 277korun, v roce 2017 na 330 korun a za první tři čtvrtletí letošního roku na 385 korun.



V současné době chybí v nemocnicích pod křídly hradeckého kraje zhruba 90 nelékařských zdravotnických pracovníků a asi 50 (především atestovaných) lékařů.