Kapacita 3000 návštěvníků, otevírací doba od 9 do 17 hodin, vstupenky on-line i na pokladně u vjezdu do safari, cena 95 korun pro dospělé a 50 Kč pro děti, zdarma vstup pro zdravotníky, tři okénka s občerstvením. Tak bude vypadat situace v Safari Parku Dvůr Králové od pondělí 12. dubna, kdy se otevře po čtyřměsíční pauze, způsobené vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

Zvířata v Safari Parku Dvůr Králové vyhlížejí po dlouhé době první návštěvníky. Dočkají se v pondělí 12. dubna. | Foto: Deník/Michal Fanta

"Bude nutné dodržovat protiepidemická opatření. Používat dezinfekci v areálu, udržovat rozestupy, povinné je mít ochranu dýchacích cest podle platných vládních nařízení. Na to bude v areálu dohlížet personál zoo," uvedl mluvčí Safari Parku Dvůr Králové Michal Šťastný. "Doporučujeme také nákup on-line vstupenek přes internet. Je to kvůli ušetření času, hladkému průchodu do zoo a snižování kontaktů," objasnil.