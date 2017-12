Zdravotníci z Arménie okukují rezonanci, dostanou ji darem.

Trutnov - Arménští lékaři se v těchto dnech seznamují v trutnovské nemocnici s provozem magnetické rezonance. Ta by po vyřazení z provozu měla putovat právě do Arménie.

Dva lékaři oboru radiologie a jeden medicínský technik přijeli na pozvání Královéhradeckého kraje. Účelem je výměna odborných zkušeností a seznámení se s magnetickou rezonancí, kterou kraj letos v rámci humanitárních účelů Arménii přislíbil. Rezonance v Trutnově bude příští rok nahrazena novým přístrojem, na který má nemocnice přislíbenu dotaci z IROP.



Odborníci z Ústřední vojenské nemocnice v Jerevanu přiletěli do Prahy v pondělí v ranních hodinách. Zhruba dva týdny se budou v Trutnově seznamovat s chodem oddělení a vyměňovat si zkušenosti s českými kolegy v oblasti radiodiagnostiky.



„Tyto odborníky jsme pozvali v rámci spolupráce s Arménií, kdy v létě rada kraje předběžně schválila záměr, že přístroj po jeho vyřazení z provozu kraj daruje v rámci charitativní pomoci do některé z nemocnic v daleké Arméni. Podrobnosti nyní řešíme s ministerstvem zdravotnictví,“ říká k pobytu Arménců náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.



Arménci by odvoz přístroje zajistili na své náklady. Likvidace zařízení by totiž podle předpisů znamenala větší náklady, než když tento přístroj bude darován dál.



„Rezonance nám slouží od konce roku 2007. V současné době ale již pomalu přestává splňovat požadavky na moderní zobrazovací diagnostiku. Jsme proto rádi, že se podařilo získat evropskou dotaci a pacientům bude zanedlouho sloužit přístroj nový, “ uvádí primář radiodiagnostického oddělení Jiří Bažant.



V příštím roce čeká nemocnici výstavba nových laboratoří a v rámci přesunu pracovišť se počítá i s přemístěním nové magnetické rezonance. Do současných prostor by se totiž nevešla.



"Přístroj bude stát kolem 32 milionů korun a dotace pokryje zhruba 85 procent uznatelných výdajů. Zbývající část zafinancuje nemocnice z vlastních prostředků. Předpokládaná životnost nového přístroje bude minimálně deset let. Pacientům přinese jednoznačně větší komfort a šetrnější vyšetření, lékařům zase jeho kvalitnější zobrazovací schopnosti poskytnou přesnější a rychlejší výsledky," komentovala mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Magdaléna Doležalová.