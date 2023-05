Vláda ve čtvrtek 11. května oznámila zvýšení daně na pivo. Hospodským tím radost neudělala. „Podle mě ale budou lidi chodit do hospody furt, protože si musí někde pokecat, postěžovat,“ myslí si přesto Milan Šulc z vesnické hospůdky v Záboří.

Za kolik bude pivo? V Pohostinství U Šulců v malé vesničce Záboří nedaleko Dvora Králové nad Labem počítají jen s mírným navýšením. | Foto: Jan Bartoš

Vládní návrh počítá se zvýšením DPH z točeného piva ze současných deseti na 21 procent. „Nebude to pro nás nic příjemného,“ tuší Matěj Klust, majitel Sport baru Paluba ve Dvoře Králové nad Labem a Hospůdky Na Dubině v Bílé Třemešné. „V poslední době jsme pivo zdražovali několikrát, nejdřív po covidu, pak kvůli energiím a dalším nákladům. Lidé šetří, je to znát. Návštěvnost klesla. Do klasických hospod, kam si lidi chodili večer sednout na pivo a pokecat, se už tolik nechodí, to umírá. Radši si dají pivo doma. Zvýšení DPH proto pro nás není dobrá zpráva,“ říká Klust. Ve svých podnicích čepuje Plzeň, Radegast, Kozla nebo Volbu sládků. „Plzeň čepujeme za 53 korun. Zatím si nedokážu představit, jak to bude s cenami dál, je to příliš čerstvé,“ dodává Matěj Klust.

Daňový balíček: Dvě sazby DPH, dražší dálniční známka i vyšší daň z nemovitosti

Majitel restaurace Cosmobowling a Podharťské pivnice ve Dvoře Králové nad Labem Jan Ryba potvrzuje, že podnikání v tomto oboru je hodně složité v dnešní době. „Situace je složitá už delší dobu. Už to dávno není to, co bývalo, kdy hospody praskaly ve švech. Chlapi jdou do hospody a stovka jim nestačí na tři piva. To je neuvěřitelné. Proto to někteří řeší tak, že si radši koupí pivo v supermarketu za 12 korun a vypijí si ho doma. Úbytek lidí v hospodách je zřetelný od covidové doby, kdy lidé začali pít pivo doma nebo v garážích, kam si pořídili menší výčepní zařízení,“ popisuje situaci Ryba.

Je mu jasné, že se opět bude muset přizpůsobit zdražení a jít s cenou nahoru. „Přitom to je měsíc a půl zpátky, co avizoval zdražení ceny Staropramen. Snažíme se držet ceny na spodní hranici, ale stejně se blížíme ke čtyřiceti korunám. Gambrinus a Staropramen máme za 36 korun, regionálního Krakonoše 28 korun,“ upřesňuje.

Lidé si dají o jedno méně

Zkušený hospodský Milan Šulc z Pohostinství U Šulců ve vesničce Záboří zažil zdražování piva už mnohokrát, proto čtvrteční zprávu o vyšší dani na pivo zatím dramaticky nebere. „Uvidíme, jak se to projeví. Když se zdraží pivo, tak si lidi dají o jedno méně. Podle mě ale budou chodit do hospody furt, protože si musí někde pokecat, postěžovat,“ myslí si Šulc. „V naší hospodě jsem už přes čtyřicet roků a zdražení piva jsme zažili několikrát. Jsme malá vesnička, hodně k nám jezdí cyklisté. Prodáváme Krakonoše dvanáctku za 25 korun. Tam, kde ho prodávají dráž, to budou mít těžší. Brácha v Pardubicích točí desítku Budvar za 38 korun. Myslím, že nás se to tak výrazně nedotkne, jestli zdražíme o dvě koruny, tak to nebude tak dramatické,“ tvrdí.

Lukáš Zlatník, který chodí na pivo ve Dvoře Králové nad Labem, si myslí, že když pivo bude lidem chutnat, tak do hospody nepřestanou chodit. „Případně budou hledat hospodu, kde budou mít pivo levnější. Dá se očekávat, že hospodští kvůli vyšší dani budou redukovat výběr piv a místo tří, čtyř značek budou točit dvě,“ předpokládá, jak zareagují na novou situaci restaurace.