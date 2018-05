Zeleně ve městech není nikdy dost. Podpoří ji architekti?

Trutnov – Beton vodu nezadrží. Když přijde liják, steče všechna do kanálu. O tom, že její deficit stále roste, není pochyb. Betonová náměstí bez prvků zeleně si určitě už neumí přestavit žádný, moderně uvažující architekt. Mimo jiné i proto, že s přibývajícími horkými léty se právě zelené plochy stávají takzvanou přirozenou klimatizací životního prostředí. Citliví na tyto věci jsou i samotní občané.

Například Trutnov, který před několika lety revitalizoval své centrum, sklidil od některých obyvatel kritiku, že nové Krakonošovo náměstí pokryje příliš mnoho betonu. Přitom se zeleň ze zlikvidovaných arboret jen přesunula do nové koncepce. Už během pouhých dvou let se ukázalo, že třináct nově vysazených, a v této době už hojně olistěných stromů, přináší do centra Trutnova kýžený stín a příjemný pocit relaxace na lavičkách pod nimi.

Krakonošovo náměstí však není v Trutnově jediným příkladem revitalizace. Za další poslouží před třemi lety zrekonstruované Jiráskovo náměstí. Kácení celé řady vzrostlých lip vyvolalo hořké emoce u lidí. Zvláště těch, kteří v okolí tohoto náměstí bydleli.



KROMĚ BETONU, ZELEŇ I VODNÍ PRVEK

A jak vypadá Jiráskovo náměstí dnes? V rámci regenerace zeleně se dočkalo plošné výsadby keřů, trvalek, okrasných trav včetně nového stromořadí či solitérních stromů. Má dvě hlavní klidové zóny. První v centru náměstí s vodním prvkem pro oživení celého prostoru hlavně v letních měsících. Druhá se skládá z betonových boxů vybavených dřevěnými lavicemi.



Trutnov by měl v budoucnu revitalizovat i svou hlavní pěší zónu. Přestože na tento záměr vypsalo město architektonickou soutěž, která se právě v uplynulých dnech měla uzavřít, záměrem radnice je, aby Horská ulice vedoucí od Krakonošova náměstí k Uffu získala i mnohem více zeleně, než kolik jí tam je sporadicky dnes. Jakmile bude vybraný vítězný návrh, může se začít zpracovávat projektová dokumentace, pak město vybere dodavatele stavby. „Nelze přesně říct, kdy zahájíme samotnou revitalizaci. Odhadujeme předpokládanou hodnotu stavebních prací na 30 milionů korun.. Vše se samozřejmě odvine od výsledků soutěže,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec.



Odpočinková a relaxační místa řeší i jiná města v podhorském regionu. A to i přesto, že jsou většinou obklopená přirozeným přírodním bohatstvím lesů a luk. Zajímavou revitalizací, která se chystá v regionu, je třeba proměna okolí barokního Braunova Betléma. První etapu už vymezila studie. Kolem soch této barokní perly by se už nemělo těžit dřevo a stopku dostane těžká technika. Bývalé lomy se změní na odpočinková místa.



OBEC BRATŘÍ ČAPKŮ OBNOVUJE PARK

Příkladem toho, že o údržbu zeleně nejde jen ve velkých městech, je například obec, kterou proslavili bratři Čapkové. Malé Svatoňovice před lety úspěšně revitalizovaly poutní místo Mariánský sad s křížovou cestou a loni se s využitím dotací a dalších příspěvků pustily do obnovy parku. Zeleň se snaží zachovat v co největší míře, stromy se dočkaly ošetření, dochází k obohacení parku o mladé dřeviny a chybějící keře, rostliny a trávníky. Když se v obci navíc vyhlásí brigáda, jde mnoho lidí do terénu pomáhat. Záleží jim na tom, kde žijí.