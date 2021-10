FOTO: Železniční modeláři vystavují v Trutnově vláčky i speciál k padesátinám

Ve čtvrtek začala v hale ZŠ R. Frimla výstava železničních modelů a kolejišť. Potrvá do neděle. Otevřená je v pátek a sobotu od 9.30 do 18.00, v neděli od 9.30 do 16.00. Jeden ze speciálních modelů je věnován 50. výročí Klubu železničních modelářů Trutnov, které měl v loňském roce. Tehdy se ovšem nemohla výstava konat kvůli epidemické situaci.

V Trutnově začala ve čtvrtek výstava železničních modelů a kolejišť, potrvá do neděle. | Foto: Miloš Šálek

Podle Jiřího Novotného, předsedy pořádajícího Klubu železničních modelářů v Trutnově, lidé uvidí zajímavé sbírky modelářů z Česka, Německa a Rakouska. Když se výstava vláčků konala naposledy, přišlo na ni v říjnu 2019 do tehdy čerstvě otevřeného Střediska volného času v Trutnově Na Nivách 3269 lidí. V roce 2013 ji vidělo 4518 návštěvníků a v roce 2007 dokonce rekordních 5743 lidí.