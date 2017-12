Železniční trať do Trutnova uzavřela smrtelná nehoda

Trutnov - V kolejišti na trati č. 032 nedaleko Velkých Svatoňovic bylo v sobotu před devátou hodinou ranní nalezeno tělo usmrcené osoby.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Jiří Sejkora

"S největší pravděpodobností už v kolejišti ležela. Ráno projížděl po trati vlak mířící do Trutnova, ale stihl zastavit. Provoz na trati v úseku Malé Svatoňovice až do Trutnova museli železničáři během dopoledne zastavit. Na místo povolali profesionální jednotku hasičů z Trutnova a drážní jednotku Správy železniční dopravní cesty z České Třebové a Nymburka. Trutnovští hasiči pomohli zajistit místo události a poskytli první psychologickou pomoc příbuzným oběti. Ve vlaku, který na místě události zastavil, se nacházela asi desítka osob. Čtyřem lidem pomohli hasiči vystoupit. Vlak se poté vrátil zpět do Malých Svatoňovic. Místo události si převzali drážní hasiči SŽDC a policisté," informovala mluvčí hasičů Martina Götzová.