/FOTO/ Ve čtvrtek 22. února v 10 hodin vyrazí na protestní jízdu zemědělci z Trutnovska. Desítky traktorů pojedou z Trutnova přes Zlatou Olešnici do Královce na hranici s Polskem, kde se potkají s polskými kolegy. Protest organizuje Okresní agrární komora Trutnov. Podle jejího předsedy Petra Martince je zatím přihlášeno přes třicet lidí, další se postupně hlásí.

Zemědělci z Trutnovska se 22. února potkají na hranici v Lubawce s kolegy z Polska, kteří vyjeli s traktory na silnice v minulých dnech. | Foto: archiv Petra Martince

„Máme spoustu práce, staráme se o krávy, ale situace nás štve tak, že musíme taky vyjet. Když nás někdo škube jako slepici, tak to prostě nejde. Pokud tady chceme české zemědělství a české výrobky, nemůže se na zemědělce kašlat,“ řekl Petr Martinec, který je zároveň předsedou představenstva Zemědělského družstva Velké Svatoňovice. Hlavně mezi desátou a jedenáctou hodinou se proto dají očekávat v Trutnově kolony.

Farmáři mají sraz ve čtvrtek v areálu zemědělské společnosti Cerea v Poříčí. Odtud vyrazí na společnou jízdu v 10 hodin. Traktory ověšené českými vlajkami pojedou z Poříčí do Trutnova kolem vlakového nádraží ulicí Čsl. armády na kruhový objezd u supermarketu Albert, poté po silnici I/14 na kruhový objezd Volanovská a přes ulice Pražská a Na Struze na Polskou. Tam odbočí směrem na Polsko a dojedou přes Zlatou Olešnici a Královec na hraniční přechod Lubawka.

„Měli bychom jet třicetikilometrovou rychlostí. Kolem půl dvanácté plánujeme dorazit k hranicím. Po setkání s polskými kolegy pojede každý domů. Policii jsme informovali,“ uvedl Petr Martinec.

Petr Martinec, předseda Okresní agrární komory Trutnov.Zdroj: archiv Petra Martince

To potvrdila i policejní mluvčí Šárka Pižlová. „O čtvrteční protestní jízdě zemědělců víme. Budeme ji monitorovat a dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu. Lze předpokládat, že se budou tvořit kolony.“

Zemědělci ujišťují, že kromě společné jízdy z Trutnova do Královce nechystají další překážky provozu. „Snažíme se jen o to, aby se o problémech v zemědělství začalo mluvit nahlas. Traktory jsou naše výrobní prostředky, proto jedeme s nimi. V Evropě už zemědělci vyjeli, tak teď pojedeme my. Zemědělci nemají jinou možnost, jak dát najevo nespokojenost,“ vysvětlil předseda Okresní agrární komory Trutnov a dodal: „Jestliže s traktory vyjíždí celá Evropa, tak je asi něco špatně. Házení vajec v Polsku nebo převracení kamionů ve Francii ale odsuzujeme. Chceme jen dát lidem vědět, že nám současná situace vadí. Evropa ničí sama sebe. Nám už nic jiného nezbývá.“

Důvody nespokojenosti?

Zemědělci jsou nespokojení s politikou Evropské unie. Protestují proti Green Dealu, omezování výroby, administrativní náročnosti a proti bezcelním dovozům zemědělských komodit na území EU.

„Jde nám o zachování českého a evropského zemědělství v rozměru, jaký má. Jde nám o české potraviny a upozornění na bruselskou "buzeraci" a nucení k nevýrobě českých produktů a potravin. Produkujeme maso, mléko, děláme obilí. Dopady Green Dealu jsou takové, že evropskými nařízeními jsme donuceni omezovat výrobu,“ popsal situaci Petr Martinec.

Protestní jízda je podle něj jediná možnost ukázat, že zemědělcům tento stav vadí. „Když něco neuděláme, tak tady zemědělství malých a středních podniků umře. Chápu, že peníze nejsou, nežiju na Marsu. Nemůžou to ale odkašlat zemědělci, pokud tady chceme české zemědělství a české výrobky,“ zdůraznil předseda Zemědělského družstva Velké Svatoňovice.

Jako předseda Okresní agrární komory Trutnov byl u protestů polských zemědělců za hranicemi. „Polští kolegové podnikají akce snad každé dva dny. V Bolkově například na šest hodin zablokovali všechny silnice první třídy. V úterý 20. února dělají další protest v Kamenné Hoře,“ popsal situaci za hranicemi.