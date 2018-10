Zemětřesení na jilemnické radnici

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 18 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník/Skladnice. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Skladník/skladnice, Co vás čeká, , • Výdej materiálu pro výrobní zakázky, • Naskladňování materiálu do výrobních skladů na halách, • Realizace inventur, • Obsluha manipulační techniky, , Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít, , • SŠ/ případně vyučen, • Řidičské oprávnění skupiny B, • Flexibilita, odpovědnost, spolehlivost, týmový duch, , Výhodou bude, pokud budete umět, , • Praxe na pozici skladníka – výhodou, • Oprávnění na VZV - výhodou, • Znalost SAP – výhodou, • Základní znalost NJ – výhodou, , Co vám můžeme nabídnout, , • zázemí stabilní mezinárodní společnosti, • osobní prémie, • týden dovolené navíc, • zajištění sociální oblasti (penzijní připojištění, příspěvek na dětskou rekreaci, benefitní program…), • dotované závodní stravování (1 oběd/ cca 23 kč), • možnost dlouhodobé spolupráce, • práci v dvousměnném provozu, • týdenní pracovní dobu 37,5 h, • přátelskou atmosféru. Pracoviště: Mdexx magnetronic devices s.r.o., Náchodská, č.p. 524, 541 03 Trutnov 3. Informace: Aneta Jelínková, +420 499 904 343.