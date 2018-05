Zemřel fotograf Jiří Jahoda, autor rekordního snímku fanoušků s Václavem Havlem

Trutnov - Ve věku nedožitých 70 let zemřel fotograf a výtvarník Jiří Jahoda. Držitel Kulturní ceny města Trutnova z roku 2004 proslul mimo jiné jako dvorní fotograf Open Air Music Festivalu a autor rekordního skupinového snímku fanoušků v popředí s prezidentem Václavem Havlem.

Jiří Jahoda zemřel po krátké těžké nemoci. Informaci o úmrtí jednoho z nejslavnějších trutnovských fotografů potvrdil Deníku syn Martin. Veřejný pohřeb se ale podle něj konat nebude, pouze rozloučení v rodinném kruhu.

Co mají společného Havel a Jahoda?Oba jsou držiteli Kulturní ceny města Trutnova. Jiří Jahoda ji obdržel v roce 2004, Václav Havel v roce 2009.

Jahoda patří mezi trutnovské fotografické legendy. Vždy se snažil objevit nebo zachytit něco nového, jiného či neobvyklého. „Nebaví mě fotografovat něco, co už udělal někdo přede mnou. I když je to třeba krásné,“ tvrdil.



V roce 2008 zaujal jeho netradiční hromadný snímek návštěvníků trutnovského Woodstocku. Z vyvýšené plošiny na pódiu „cvaknul“ najednou 3995 fanoušků. V první řadě přitom seděly festivalové ikony - prezident Václav Havel, zakladatel „českého Woodstocku“ Martin Věchet, básník Ivan Martin Jirous nebo hudebník Tony Ducháček. „Měl jsem hroznou trému. Když jsem viděl ten dav, tak se mi rozklepaly nohy. Byl to silný okamžik, na který nikdy nezapomenu,“ prohlásil Jahoda.





Jeho snímky jsou proslulé syrovou realitou. Jako například pražské kanály, ruce dělníků, či ženské prdelky, jak sám s oblibou říkával. Žádné digitální úpravy, a když, tak opravdu jen kosmetické. Před pěti lety mile překvapil krajinářskými snímky, které pořídil v Krkonoších a vystavil v Uffu při oslavě svých pětašedesátin. „Přírodu jsem do té doby prakticky nefotil, nebyl důvod. V trutnovském fotoklubu to dělali všichni, tak mi to přišlo zbytečné,“ vysvětlil.



Právě trutnovská expozice pro něj byla jedním z největších životních zážitků. Navzdory tomu, že jako profesionální fotograf vystavoval v mnoha českých i evropských městech. „Vystavovat v Trutnově je pro mě svátek. Byl bych schopen za to dát všechno," řekl před pěti lety v Uffu.

Fotografovat začal jako dvacetiletý. Základy odkoukával od jiné umělecké legendy - Miloše Vojíře. Na flexaretu darovanou tchánem jako jeden z prvních snímků zachytil detail kolíku v zemi v pozadí s obřím šapitó na Polské ulici v Trutnově. Jednu z prvních uměleckých cen dostal za snímek dětí vysekávajících díry do ledu v zamrzlé Úpě, vyfocený v protisvětle.



Profesionálním fotografem se stal Jahoda v roce 1982. Nikdy se ale kvůli práci nepřestěhoval do Prahy, vždy zůstal věrný Trutnovu. Zemřel včera, v pondělí 14. května 2018. Letos 23. července by mu bylo 70 let.